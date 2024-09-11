川普放話1天結束烏俄戰爭　賀錦麗嗆他「被普丁當午餐吃掉」

▲川普與賀錦麗也在戰爭議題上交鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論進行中，川普再度宣稱，如果自己是總統，能夠在1天內結束烏俄戰爭，這場衝突、甚至以色列與哈瑪斯的戰爭，都根本不會發生。但賀錦麗卻反嗆，普丁會把川普「當成午餐吃掉」。

川普宣稱跟普丁與澤倫斯基都很熟，如果自己成為總統，可以在1天內促成雙方和平，「我會跟一個人談談，然後跟另一個人談談。我會讓他們聚在一起的。」他直言希望戰爭結束，並指控拜登與賀錦麗什麼都沒做，「我們的總統在哪裡？我們甚至不知道他是不是總統。總統不知道他還活著。」

▲辯論會中，賀錦麗多次以困惑的表情望向川普。（圖／路透）



賀錦麗回應時，首先提醒川普，現在不是在跟拜登競選，接著談及自己過去2年與烏克蘭及歐洲領袖會面，討論北約應對，「否則普丁將會坐在基輔，盯著歐洲其他國家，從波蘭開始（下手）」。

她還當眾挑戰川普，敢不敢對著賓州80萬名波蘭裔美國人說，為了討好「一個會把你當午餐吃掉的獨裁者的友誼」，他將多快就會放棄。

而烏克蘭支持者擔憂的是，川普所謂的和平協議，意味著華府支持的基輔民主政府，必須屈服於莫斯科的苛刻要求。因為普丁堅持的和談條件是，烏克蘭必須放棄大片領土、放棄加入北約。

▲川普堅稱自己能夠帶來和平。（圖／路透）



至於以色列與哈瑪斯的戰爭，則是民主黨內部最分歧的議題。賀錦麗基本上延續了拜登政府的觀點，她強調堅定支持以色列安全，同時譴責加薩巴勒斯坦平民的苦難，宣稱必須盡速停火與釋放人質，也表態支持「兩國解決方案」，「我們將繼續日以繼夜地為此努力。」不過，她並未正面回應，將如何說服以色列與哈瑪斯停火。

川普則是迴避了這個問題，僅重複主張賀錦麗與民主黨「痛恨以色列」，「如果她是總統，我相信以色列2年內將不復存在，而我還挺擅長預測的。」不過，賀錦麗反駁道，她的「整個職涯」都在支持以色列，而川普則是「仰慕獨裁者」甚至「有一天想要成為獨裁者。」