雙方激辯！　川普：我替民主黨言論「挨了一槍」

▲川普10日和賀錦麗進行首場電視辯論會。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統辯論會於10日晚間登場，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）火力全開，除了抨擊共和黨候選人川普（Donald Trump）的經濟、移民政策外，還提到川普正將司法部「武器化」來攻擊政敵。川普則回應，就是這些批評言論害他挨了一槍。

賀錦麗在辯論中表示，「川普的第二個任期對這個國家意味著什麼？」她強調，阻止川普必須依靠美國人民的選擇，且川普試圖將司法部「武器化」來攻擊政敵，更想要終止美國憲法，「要清楚知道，如果川普在沒有阻攔的情況下重返白宮，這意味著什麼。」

川普則回應，他才是被武器化的人，「我的頭挨了一槍，很可能就是因為他們（民主黨）對我的評論，他們說我是民主的威脅，他們才是民主的威脅。」

川普7月在賓州造勢活動上，遭槍手開槍擊中右耳，更造成現場1名參與者死亡。《美聯社》報導指出，目前尚未查出20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的行兇動機。

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