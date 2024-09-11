川普喊「與國會暴動無關」稱2020勝選　賀錦麗：已被8100萬人開除

▲川普堅稱2020年選贏拜登，賀錦麗對此表示，「川普已經被8100萬人開除」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普與現任副總統賀錦麗美國10日晚間同台辯論，除了經濟、墮胎等議題，也提及2021年1月6日發生的國會暴動事件。當時賀錦麗就在國會大廈，川普解釋，他先前演說中提到的是「和平」、「愛國」的遊行，並非暴力，「我與此事無關」。

美聯社、BBC等報導，美國2021年1月6日發生國會暴動，眾多川普支持者闖入國會大廈，奪走數條人命，大批警力受傷，整起事件有超過1200人因與叛亂相關原因遭逮捕，數百人認罪。在事發之前，川普在白宮演說告訴支持者前往國會大廈，接著透過電視觀看整個國會暴動過程，接著在社群平台發文呼籲暴徒離開。

川普兩次拒絕承認自己做錯了什麼，並稱「我在演說中提到的是『和平』和『愛國』，不是後來那樣」，並強調從未呼籲暴力。當主持人進一步追問對於當日所作所為是否有些感到後悔的地方，川普說，「我與此事無關，除了他們叫我發表演說之外」，接著批評民主黨人裴洛西（Nancy Pelosi）沒有增加更多安全措施。

對於國會暴動事件，賀錦麗表示，當時她就在國會大廈內部，「那天，美國總統煽動暴徒襲擊我國的國會大廈，褻瀆我國的國會大廈，這位前總統正出於這個原因被起訴與彈劾」。

依據2022年AP-NORC民調數據，針對川普宣稱與國會暴動事件無關的說法，許多美國人並不同意，過半數美國人認為，川普對支持者闖入國會大廈事件負有極大責任。

談及2020年的總統大選，川普堅稱選贏現任總統拜登，有很多證據證明打贏選戰，但並未提供相關細節。對此，賀錦麗直說，川普持續否認選舉結果，表明他也許不具備重返白宮的氣質，「川普已經被8100萬人開除了」。