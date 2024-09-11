揭柯文哲下便條「怎麼做都行」原因　游淑慧：一條龍服務所圖為何

▲北檢10日提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

10日週刊報導，檢方調查發現，民眾黨主席柯文哲不只一手主導京華城超高容積，甚至還在京華城子公司鼎越公司的陳情書上，親筆批示「怎麼做都行，快就好」。對此，國民黨台北市議員游淑慧10日分析，柯文哲交辦便條目的是協助把容獎拿到，一個市長對個案，一條龍服務，所圖為何？京華城案為了拿「宜居城市貢獻獎勵8%」，柯要產發局「怎麼做都行，快就好」，產發局只好同意，才能幫京華城合理化它公益性，也就是這種強迫中獎，讓案子清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。

游淑慧表示，「To產業局長，怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月」，柯文哲這個交辦便條市府知、北檢知，但為何偵查中的證據，特定媒體又能知道了，讓她搖頭嘆息，北檢真的該好好自清家門，自愛自重。

游淑慧說，首先釐清媒體模糊不清的資訊，「這條子」的時間點和用途，並不是在都委會容獎案通過前，而是在通過後，目的是協助京華城確定能把容獎拿到手。而從交辦讓京華城案進都委會、交辦都發局協助研擬容獎案、交辦彭副市長協助都委會加速審議；到最後容積案審議過關，還要求產發局配合，好讓京華城容積能確實到手，一個市長對一個個案，這樣一條龍的服務，到底所圖為何？

游淑慧指出，110年11月1日京華城相關細部計畫公告實施後，鼎越公司為了要拿到「宜居城市貢獻獎勵8%」，必須要依計畫書，無償提供800平方公尺的空間給北市府。但這個空間，都發局塞給產發局，產發局不想要，所以來來回回公文往來兩個月，如果市府沒單位要，京華城就會拿不到這8%。

游淑慧再指，結果柯文哲市長直接要產發局「怎麼做都行，快就好」，產發局只好在111年2月回函同意接收。簡單一句話，產發局就要願意配合收下這個空間，才能幫京華城合理化公益性，真的很荒謬。

游淑慧提到，當時專案小組調查時，她就曾提出質疑，整個京華城的容獎取得和回饋承諾，感覺是「京華城強迫市府中獎」？自己提了一個對價回饋計畫「我回饋市府什麼，我要換多少獎勵」，然後要換8%容獎，大概40幾億價值。這樣的條件交換，照理也要雙方都要同意，應該事先問過公園處、新工處、產發局，要不要和京華城交換，但答案並沒有。

游淑慧透露，都發局事先並沒有問過其他局處要不要，就急著把京華城計畫提到都委會審議而且通過，變成其他局處被強迫中獎。在今年6月3日專案小組調查會議，她曾問都發局當時為何沒有先問過其他局處意願，都發局同仁回答「長官有交代，我們當然儘速地協助辦理」。

游淑慧總結，也就是這種強迫中獎，最後才會出現「京華城硬要給」、「產發局爭扎不要」、「市長下條子解決」，京華城得以順利取得容獎。所以一開始的交辦，中間裁示積極協助，到最後下條子要產發局認帳，確認容獎能到手，這個案子清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。

最後，游淑慧強調，很多真相會陸續還原，但不論如何，她相信這樣的百億弊案，不可能都推給基層公務員或都委會。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）