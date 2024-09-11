她自曝「三人行」出差與人夫同住2晚　正宮求償百萬卻失敗

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻指控，丈夫阿強（化名）外遇合作夥伴小鳳（化名），不僅在出差期間同睡一房，行李箱內還有女性私密物品，小鳳甚至自己說出「小三」、「三人行」等話，憤而決定提告求償100萬元。然而，橋頭地院法官日前審理此案，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴。

▲小鳳與阿強到國外出差1個月，其中有2天晚上同住一房。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小鳳明知阿強當時是有婦之夫，仍發展出不正當交往關係，兩人不僅在國內外頻繁出差，還曾在出差期間同睡一房，回來之後她發現丈夫的行李箱內竟然有女性私密物品；此外，小鳳曾自己說出「小三」、「三人行」等話，兩人顯然已經不是單純的朋友關係，憤而決定提告求償100萬元。

小鳳則辯稱，她與阿強只是單純的商業合作關係，縱使出差同住一間房，也是因為經濟上的考量，兩人沒有做出任何踰矩行為；至於私密物品出現在阿強的行李箱一事，她表示，是因為自己買了很多伴手禮，行李箱放不下，才會暫時寄放在阿強那裡。

而關於自己說出「小三」、「三人行」等話，小鳳承認確實說過，但只在工作上，之所以會這樣講，是為了附和、迎合阿強的喜好，實際上她並沒有真的當小三。

橋頭地院法官檢視小鳳與阿強之間的LINE對話紀錄，發現兩人有金錢往來及投資合作業務方面的密切關係，小鳳並不是故意接近阿強；兩人雖然在國外出差期間曾同住一房，但整個出差時間長達1個月，其中2天因為訂房疏忽，加上經費考量，才會出現同住一房（房內有兩張床）的狀況，況且阿強在入住前已經將這個狀況告知妻子，如果兩人真的有不正當關係，根本沒必要這樣做。

法官接著指出，小鳳雖然說過「小三」、「三人行」等話，但沒有證據可以證明她就是小三，其餘部分實屬人妻過度揣測，加上沒有盡到舉證責任，最終沒有採信人妻的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。