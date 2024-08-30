徵兵逃過一次　高雄男教召前又離家斷聯！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿傑（化名）曾因逃避徵兵被法院判刑4個月，後來他為了躲避教召，竟然又無故搬家，也不與住在戶籍地的家人聯繫，因而挨告。橋頭地院法官審理之後，認定阿傑身為後備軍人卻意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，導致教育召集令無法送達，日前依法判處他有期徒刑5個月，得易科罰15萬元。

▲阿傑躲徵兵也躲教召，結果兩次都被法院判刑。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑2018年時因居住處所遷移，卻未向戶政事務所申報，導致未能接受徵兵處理，被法院判處有期徒刑4個月，直到2019年11月才出監，沒想到他仍不知悔改，為了躲避教召，又無故不依規定申報遷出戶籍地，導致教育召集令無法送達，他也沒有接受召集處理。

阿傑到案之後聲稱，戶籍地仍有3名家人居住，他2022年間就自己在外租屋居住，偶爾會回家，但家人並未告知有收到教育召集令。

阿傑的父親則證稱，兒子是在2020年搬家，之後有2年多沒有住在家裡，期間沒有回過家，也不與家人聯絡，家人聯他的租屋處電話和地址都不知道，警察雖然有送達教召令到家中，但被他拒收了。

橋頭地院法官認為，阿傑知悉後備軍人皆有被召集的可能，如有遷移住居所應該依照規定申報，他卻沒有這樣做，導致教育召集令無法送達，影響到國家兵力動員實現的有效性，損及國防事務的處理，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依法判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。