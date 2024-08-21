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社會 社會焦點 保障人權

偷光整桌餅乾「獨留蛋捲」　女賊：我還沒吃飯有點餓

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芳（化名）今年3月間進入某髮廊，竟趁老闆娘不注意時掃光桌上零食，等到老闆娘坐下休息，才發現桌上都空了「只剩下蛋捲」，趕緊調閱監視器抓賊。小芳到案之後聲稱自己當時還沒吃飯有點餓，以為桌上的東西可以拿才會拿走，但並未獲得橋頭地院法官採信，日前被依竊盜罪判處罰金5000元。

▲▼餅乾。（圖／示意圖／達志影像）

▲小芳未經同意拿走髮廊老闆娘放在桌上的零食。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小芳去年3月間進入某髮廊，並拿走桌上數包手工餅乾和一根香蕉（總價值約500元），她否認竊盜並辯稱，當時她還沒有吃飯有點餓，就拿了桌上的東西，「我當下真的認為是可以拿的，我就沒有想太多」，後來她有跟老闆娘預約洗頭服務，但確切時間不記得了。

老闆娘則表示，當時她服務完其他客人，剛坐下來休息的時候，發現桌上的零食都被一掃而空，只剩下蛋捲，趕忙調閱店內監視器畫面檢查，就看到小芳曾進入店內並拿走桌上餅乾和香蕉，小芳事後還假裝要預約洗頭，但留下的電話號碼打過去是空號。

橋頭地院法官認為，小芳未徵得老闆娘同意，僅憑個人臆測就將桌上的零食、水果拿走，確實有為自己不法所有之意圖，因此不採信她的說詞，考量到她犯後否認犯行，至今仍未與老闆娘達成和解獲賠償損失，最終依竊盜罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

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