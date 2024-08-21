陪人妻探監尪　他「玩4天同房過夜2天」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）因案入監，他控訴妻子2022年6月間帶著家人至南部、東部旅遊，順路來探監，沒想到遊玩期間，妻子竟與男子小偉（化名）同住一房2天，憤而決定提告求償30萬元。橋頭地院一審法官審理之後，考量到雙方收入相差16倍，因此判小偉應賠償阿強6萬元較為適當。

▲阿強不滿妻子來探監的期間，竟然與小偉同住一房2天。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，小偉明知妻子是有夫之婦，仍在2022年6月間與妻子、家人一起到墾丁、台東遊玩，他們在4天旅程中有2天同住一房，顯然已經侵害到他的配偶身分法益，且情節重大，憤而決定對小偉提告求償30萬元。

小偉則辯稱，他確實知道女方已婚，前往台東是為了探視當時人在監所的阿強，雖然2人在旅途中曾經同房住宿，但並沒有同床，也沒有做出任何不正當行為，阿強對此要求賠償，於法無據。

不過，一審法官認為，小偉表明自己是異性戀，異性戀男女共同出遊還同住一房，不論有無發生性行為，客觀上已經足以使人產生不當遐想，況且他還與女方的家人同住，更容易被誤會成家庭出遊，形同取代阿強在家庭中的地位，確實侵害到阿強的配偶身分法益。

法官表示，考量到阿強月收入達4、50萬元，小偉月收入大約3萬元，因此裁定阿強得請求的賠償金為6萬元，超過部分應予剔除。目前案件上訴至二審法院審理當中。