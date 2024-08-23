「酒駕這麼狂只有我」撞情侶害1死1傷　駕駛先關心車損下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子去年8月間酒駕超速撞上一對騎乘機車的情侶，導致1死1重傷，但他下車之後卻先去關心車損狀況，甚至曾在開車時大喊「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」。雖然蔡男事後辯稱自己有近視，沒有先關心傷者是為了找眼鏡，但並未獲得橋頭地院法官採信，日前被依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑7年5個月。

▲事故現場滿地都是散落的零件、雜物，可見撞擊力道之大。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

判決書中記載，蔡男去年8月9日凌晨0時許在高雄市某釣蝦場飲用威士忌，2個小時後開車搭載友人上路，卻在行經高雄市左營區左營大路與店仔頂路路口時，以時速102公里的速度撞上一對騎乘機車、正在停等紅燈的情侶，導致1死1重傷。

蔡男事後自行走下車，可見尚有行動能力，卻沒有上前關心或救助傷者；他辯稱，因為自己近視300多度，要去找眼鏡。而在警員的隨身密錄器影像畫面中，蔡男還跑去關心車損狀況。

同乘友人證稱，當天有跟蔡男說找代駕或乾脆叫車搭乘，但蔡男不聽勸阻，不找代駕也不請朋友來載，說是把錢都拿去買酒了，所以沒有錢找代駕。

橋頭地院法官認為，近視300多度應該不會完全看不到前方狀況，蔡男雖然沒有酒駕前科，但依據證人證述以及他自己的陳述，他先前也有酒駕，只是沒有被查獲；再者，他在這次事故發生之前，曾一邊開車一邊大喊「時常在喝酒開車」、「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」等話，這部分有行車記錄器影片為證。

除了酒駕之外，蔡男自2019年買車之後，共有58次交通違規，其中包含多次重大交通違規，例如闖紅燈、在高速公路超速20公里至40公里、違反道交規則肇事致人受傷等等，難認品行良好。最終，法官依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處蔡男有期徒刑7年5個月，全案仍可上訴。

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