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中秋要到了！　3招財運感情旺爆

超級滿月,滿月,月亮 ,super moon（圖／記者張一中攝）

▲許多人中秋會賞月。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

下周二就是中秋節，清水孟國際塔羅小孟老師分享中秋轉運大法，三陣法財運、感情旺到停不了。

►求感情婚姻：中秋玲瓏陣法

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中秋節是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。若是單身者，建議在中秋節00：00（9月16日跨9月17日間），擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外，並雙手合十向月亮禱告，「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一此中秋夜，準備月餅與糕點來答謝祢。」

而太陰娘娘為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」，民間以農曆八月十五日中秋節那天，訂定為「太陰娘娘」誕辰。

若有戀人者想讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半的照片，或暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓。提醒必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神祝福。

►工作運大旺法

中秋節為土地公生日，想要求得工作旺財運，記得在月圓時找23枚硬幣，因為8月15日等於8+15為23。記得硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣放一個圓圈，形成一個圓圈後，你坐在圓圈內。

記得當你坐在圓圈內時，雙腳要盤坐，並且要在前方放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶，象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報。提醒你稟報文要說，「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高升。」唸49遍後起身，並將所有硬幣集結起來存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

►求財運大法：中秋五路吸金大法　

中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說，「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」拜完後，一天喝一罐，連喝五天！告訴你一個小祕密，有些人祈求完後，還會夢見土地公托夢。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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