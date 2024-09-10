烤肉應景蔬菜漲價！四季豆每斤飆170元　專家：接近中秋會更貴

▲中秋烤肉應景蔬菜茭白筍、美生菜等菜價仍高，其餘菜價近期已明顯回穩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，因今年中秋沒有連假，不少民眾準備這周六、日提前「開烤」。之前受風災影響的菜價，近日已經明顯回穩，因天熱影響買氣，每公斤平均批發價降至40元左右，只有烤肉應景菜種，像是甜椒、四季豆、茭白筍、美生菜等價格偏高，櫛瓜也回到每條40元價位。有菜販以烤肉常用蔬菜區分為高、中、低三種價位，方便消費者聰明選購。

經常在臉書分享蔬菜知識的市場菜販廖炯程表示，今年中秋沒有連假，預估從周五晚上起就會有民眾提前開烤，應景烤肉蔬菜相對耐存放，建議民眾可以提早採買，因為越接近中秋，應景蔬菜會再小漲一波。

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廖炯程把烤肉常用蔬菜分為高、中、低三種價位，提供消費者採購參考。高價區有四季豆每斤170元、帶殼茭白筍110元、甜椒120元、青椒95元、美生菜120元、青蔥110元、大蒜160元等，消費者可以斟酌購買。

中價區則有先前引發話題的櫛瓜，最新零售價每斤約80元，傳統市場每條40元買得到；帶殼玉米筍每斤70元、杏鮑菇75元、洋菇每盒70元、茄子60元，甜玉米因產量減少，現價每斤約60元，價格比往年貴一些。

之前因風災受損嚴重一度飆漲的絲瓜，隨著產地陸續復耕，目前每斤已降至35元，屬於低價的燒烤蔬菜，其餘低價菜種還有洋蔥每斤25元、地瓜30元、金針菇15元。

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價已經明顯回穩，中秋節前夕因為市場需求大，菜價還會略有波動，尤其像青椒、玉米、茭白筍等烤肉熱門菜種，菜價會稍微偏高，建議民眾烤肉可以價格穩定的菇類替代，預估瓜果類蔬菜在中秋節過後產量就會出來，價格也會逐步恢復。