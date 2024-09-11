正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

記者張靖榕／綜合報導

日本正妹Coser「ぐりこ」，日前扮成《新世紀福音戰士》角色明日香，在東京鐵塔拍攝1小時的時間，結果發現全身橡膠包到密不透風的結果，就是豔陽下大爆汗，而且所有汗水都包在橡膠裝裡，脫下鞋子的瞬間噴出大量汗水。短短6秒的影片已吸引超過1860萬人次瀏覽。

▲正妹Coser大噴汗。（圖／翻攝X）



正妹Coser「ぐりこ」在社群平台X上發文，直呼「我的天啊」，因為她的橡膠裝裡裝著滿滿在豔陽下1小時累積的汗水。

當「ぐりこ」把右腳的橡膠鞋脫掉時，大量汗水噴濺而出，把地上弄得一攤濕，而且這一幕還被外國遊客目擊，讓她覺得很不好意思，但其實脫掉另一腳的鞋子時，也重演相同情況。

▲正妹Coser擅長扮演各種角色。（圖／翻攝X）



另一則發文的影片可看出，在脫掉橡膠裝以前，汗水全都堆積在腹部和小腿接近腳踝處，戳一戳都是水。

沒想到扮成明日香會有這樣的結果，橡膠裝不吸汗，又在大熱天底下拍攝，許多粉絲提醒要注意身體；「ぐりこ」也提醒其他Coser，一定要適時休息並補充水分。