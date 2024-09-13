日本千葉商科大學師生參訪桃園市圖總館　進行國際交流

▲日本千葉商科大學師生參訪桃園市圖總館。（圖／市圖總館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

日本千葉商科大學人間社會學部的勅使河原隆行教授，12日帶領13名研究室學生參訪桃園市立圖書館總館，進行交流。市圖總館館長施照輝表示，勅使河原研究室主要研究關於城市的「地域發展」及「地方創生」等議題，積極推動與台灣的國際交流，今年9月他們選擇桃園市作為田野調查對象。

施照輝說，市圖總館目前有5300冊日文書，與地域創生議題相關的書籍，有多本日文書外，中文圖書有900冊，包括「社區營造解剖圖鑑:從景觀建築一舉翻新城鎮面貌,激發老鎮新魅力」、「微觀的地方創生:台日跨國工作移居手記」、「小村,鐵窗,我家有故事:社區設計」等。

▲勅使河原教授捐贈自己編寫介紹地域創生的書籍供市圖總館館藏。（圖／市圖總館提供）

又，桃園市圖總館也有與地域發展及地方創生主題相關的公播版DVD，例如入圍臺灣生態環境影展最佳環境長片獎的「稻浪上的夢想家」、最佳攝影獎入圍榮獲第59屆金馬獎最佳導演獎的「哈勇家」、2022奧斯卡最佳國際影片柬埔寨代表的「金邊白樓青春夢」、以百年古蹟電影院朝日戲院為背景發展出的動人故事「海邊的朝日與騙子們」以及2019義大利都靈影展獲得國際主競賽單元奇布蒂獎的「蚵豐村」等，可供民眾在圖書館內觀看。

勅使河原隆行教授表示，「桃園市與千葉商科大學所在的千葉縣有許多共同點，如毗鄰首都且擁有國際機場。此次造訪桃園，希望帶領學生瞭解台灣的教育發展、地域創生、地域振興等主題，並計劃後續訪問樂天桃園棒球場、桃園神社、桃園大廟等，期待未來與桃園產官學界都能有更深度密切的交流。」

▲中秋佳節將至，市圖總館準備柚子供千葉商科大學生彩繪體驗。（圖／市圖總館提供）

此外，勅使河原教授更捐贈了自己編寫介紹地域創生的書籍供桃市圖做為館藏；而中秋佳節將至，市圖總館也準備柚子供千葉商科大學生彩繪體驗，了解中秋節文化。

桃園觀光發展基金會副執行長陳信守表示，「桃園有非常多的山與海及多元文化，未來可以結合地方創生的資源，也期待透過勅使河原隆行教授及學生們的研究，將桃園地方創生推向國際。」