日超商飯糰「用錯食材」回收近3000顆！　網一看歪樓喊：好想吃

▲日本全家超商飯糰「用錯食材」回收近3000顆。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本全家超商的「炙燒鮭魚肚飯糰」才剛推出沒多久，卻立刻宣布食材出現問題，必須立刻回收約3000顆飯糰。沒想到網友得知出包的原料後，紛紛喊話表示，「我一點也不介意」、「這聽起來更好吃」。

根據ねとらぼ報導，日本全家超商近期推出「炙燒鮭魚肚飯糰」引發話題，沒想到卻立刻傳出食材原料出包，緊急回收大阪府、京都府、兵庫縣部分分店所販售的2987顆飯糰。

全家超商解釋，原本的飯糰應該使用青森縣產的白米品牌，結果在製作時，卻誤用了其他品牌的醋飯，「如果消費者手上有該商品或購買收據，可持商品或收據至門市辦理退款。」

不少網友看到後紛紛表示，「這怎麼聽起來更好吃」、「我一點也不介意」、「我完全願意吃那個」、「請推出這種商品吧」、「如果真的都是醋飯，我會立刻去買！」

不過也有網友指出，醋飯不適合用來做飯糰，容易有變質問題，「白飯用成醋飯也太離譜了吧」、「我認為沒人會留著收據」、「對醋飯過敏的人吃下去怎麼辦」、「咬下去可能以為酸掉了！」