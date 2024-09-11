老公幫公婆付旅遊費！她吃1口冰淇淋「被討一半費用」想離婚了

▲原PO和老公是AA夫妻。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我們是AA夫妻。」一名女網友發文表示，老公是她的初戀，兩人不論是旅遊費、教育費等等，都是AA制，然而，當夫妻倆和公婆一起旅遊時，「他豪邁支付公婆購物費用，然後跟我計較冰淇淋我吃一口要付一半」，就讓她感受不好，更動了離婚的念頭。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我跟老公結婚從蜜月旅行開始至今快30年都是AA」，不管是2個孩子的教育費、保險費還是旅遊的費用，無一例外。她透露兩人都有正職收入，她年收入約60多萬元，對方則是她的3倍。

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原PO透露，兩人現在已經50多歲，且孩子都成年了，所以近來便有了退休的打算，並從今年起開始跟團出國旅遊。只是讓她不開心的是，「我跟他AA，但是他很愛揪我公婆一起旅行，他幫公婆全支付。過程中他豪邁支付公婆購物費用，然後跟我計較冰淇淋我吃一口要付一半」。

原PO強調，老公替公婆付錢，她其實沒有意見，「但是我自己付錢還要跟公婆去讓我很不爽」，特別是她和婆婆關係並不好。接著她說，夫妻倆本來打算趁著雙十連假出國玩，結果老公卻又找了公婆一起去，「請問你們會想去嗎？」

原PO因為不想與公婆同遊，就表明自己並不想去，豈料卻被老公大罵一頓，「說我不去，要怎麼分擔去機場的包車費用還有住宿費，他變成單人」。她透露，老公是她讀大學時的初戀，她從來「沒跟他計較過，婚後就維持AA」，然而這類事情就讓她不禁動了離婚的念頭。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不去！既然AA就一個人去旅行吧」、「連一口冰淇淋都要計較，你肚子餓時會分你一口飯嗎」、「奇葩老公」、「我真的是沒辦法理解從頭AA到尾是怎麼生活的」、「AA可以但不能小氣，一口也要分一半，奇葩」、「寵壞對方了，對方很愛找公婆，代表不是只有這一次」、「最後那段話，就證明他完全是自私的人」。