好市多燕麥飲特價「狂搬16箱」老婆卻氣炸　他傻眼求解！兩派吵翻

▲趁打折時買了16箱。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，不時還會有特定商品祭出爆殺促銷，一名男網友表示，很喜歡某款燕麥飲，剛好看到好市多在做促銷特價，一口氣就搬了16箱，省了將近1千元，結果老婆馬上變臉，認為買6箱就夠了，嫌他亂花錢，不解為何老婆要如此生氣，「趁著有打折買起來當早餐，怎麼了？」

男網友在Dcard發文，「好市多一次買16箱飲品，結果老婆崩潰了」，原本計畫買20箱，但當他拿到16箱時，老婆的臉色就變得很難看，說了一句「我沒有什麼要買了」，就自顧自地走去結帳櫃台。

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兩人從賣場一路吵到回家，老婆認為買4、5箱就夠了；但他想說平常都會喝，趁打折時多買一些，「我也不是買菸，也不是買酒，也不是亂花錢」，原本4000多元的飲品，打折後省下近1000元，而且這個品牌的打折機會並不常有，以前曾買過5箱，但很快就喝完了，「我就不懂是在不爽什麼？」

男網友無奈嘆，家裡有空間放置，並不是沒地方放，「買個健康飲品還能吵架，我也真是無言以對，請問她生氣的點，到底在那裡？」

貼文曝光，有網友認為真的買太多，「購物上的價值觀不一樣」、「我個人看法是你沒有尊重老婆意見的意思，這個家是你們一起住的，雖然天天喝，但你沒辦法在短時間內喝掉16箱，還是會佔到空間」、「我覺得10箱就很多了耶，20箱不論喝不喝得完，都很佔空間」。但也有網友挺原PO，「喝得完不浪費就完全沒問題，趁折扣多少省一點很香欸，常溫也好保存」。

還有網友提到，「大概是今天想要開心逛街，結果你在搬箱子，行動不方便是要怎麼逛街，車子都被你的飲料塞滿了，看著很礙眼，好心情都沒了，光看你搬箱子就飽了，理性講道理一定是你對，因為便宜划算，但是老婆心情不爽啊」。