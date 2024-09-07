婆婆規定「2個月才能回娘家1次」　媳婦1招反擊！網讚爆：知道痛了

▲當原PO被婆婆規定要怎麼樣時，她就用同樣的規定來規定先生。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

有些婆婆會對媳婦提一些要求，若雙方達不成共識，就可能會出現摩擦。近日則有女網友發文表示，當婆婆規定她要怎麼樣的時候，她就會用婆婆的規定來規定先生，結果這招果然奏效，讓婆婆認輸。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她在面對婆婆的規定時，選擇了一種特別的反擊方式，「當婆婆規定我（媳婦）什麼的時候，我就用婆婆的規定，來規定先生」。

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原PO舉例，當婆婆規定她每兩個月才能回娘家一次時，她立刻將這個規定套用在丈夫身上，規定對方每兩個月才能回婆婆家一次。而這樣的反擊方式，還真的有用，「是婆婆認輸了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「打不贏就加入」、「有創意！得分」、「以彼之道還彼之身，迴力鏢打在自己身上就會知道痛了」、「居然用我的魔法對付我」、「幸好你沒住婆家，祝福你」、「我讓你欺負沒問題啊，轉頭我欺負你兒子」、「她拿石頭打自己腳」。

還有網友則表示，「什麼時候回娘家關她屁事，吃飽太閒沒事做、管太多」、「她是憑什麼規定媳婦，干她屁事」、「什麼年代了，笑死人」。