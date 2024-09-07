　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆規定「2個月才能回娘家1次」　媳婦1招反擊！網讚爆：知道痛了

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels） 

▲當原PO被婆婆規定要怎麼樣時，她就用同樣的規定來規定先生。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

有些婆婆會對媳婦提一些要求，若雙方達不成共識，就可能會出現摩擦。近日則有女網友發文表示，當婆婆規定她要怎麼樣的時候，她就會用婆婆的規定來規定先生，結果這招果然奏效，讓婆婆認輸。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她在面對婆婆的規定時，選擇了一種特別的反擊方式，「當婆婆規定我（媳婦）什麼的時候，我就用婆婆的規定，來規定先生」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，當婆婆規定她每兩個月才能回娘家一次時，她立刻將這個規定套用在丈夫身上，規定對方每兩個月才能回婆婆家一次。而這樣的反擊方式，還真的有用，「是婆婆認輸了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「打不贏就加入」、「有創意！得分」、「以彼之道還彼之身，迴力鏢打在自己身上就會知道痛了」、「居然用我的魔法對付我」、「幸好你沒住婆家，祝福你」、「我讓你欺負沒問題啊，轉頭我欺負你兒子」、「她拿石頭打自己腳」。

還有網友則表示，「什麼時候回娘家關她屁事，吃飽太閒沒事做、管太多」、「她是憑什麼規定媳婦，干她屁事」、「什麼年代了，笑死人」。

ET快訊
拍桌！他怒嗆小草敢出來嗎　「要你們上街頭藉口一大堆」
誤發2倍薪水！　還有40多萬未追回
LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底
Joeman「騙出車手面交」！逮人畫面曝　網嚇：企劃太猛
獨／國5隧道前「工作車衝出路肩」險撞　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人第一次到日本！「過馬路一景象」震撼　網共鳴：歐美更嚴重

基隆港募200釣友9／28限時競賽　爭奪獎金最高8千元

婆婆規定「2個月才能回娘家1次」　媳婦1招反擊！網讚爆：知道痛了

交通死亡降9%「行人喪命反增10人」　車輛、行人雙違規成主因

快訊／大雷雨還沒停　游擊中部2縣市

明年徵碳費「環境部民調7成支持」　彭啓明：不要恐慌綠色通膨

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」

花蓮5.3地震「判定0403餘震」　氣象署：10月初前仍可能有

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

重複發薪逾萬筆！2天追回3.8億　台中郵局：自己疏失不會報警

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

台灣人第一次到日本！「過馬路一景象」震撼　網共鳴：歐美更嚴重

基隆港募200釣友9／28限時競賽　爭奪獎金最高8千元

婆婆規定「2個月才能回娘家1次」　媳婦1招反擊！網讚爆：知道痛了

交通死亡降9%「行人喪命反增10人」　車輛、行人雙違規成主因

快訊／大雷雨還沒停　游擊中部2縣市

明年徵碳費「環境部民調7成支持」　彭啓明：不要恐慌綠色通膨

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」

花蓮5.3地震「判定0403餘震」　氣象署：10月初前仍可能有

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

重複發薪逾萬筆！2天追回3.8億　台中郵局：自己疏失不會報警

嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是嘎抓之舞」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

泌尿科醫師

15款免費LINE貼圖　最久能用到年底

快訊／國家警報大響「大雷雨轟4縣市」

看金流就好　民眾黨曬「商辦契約」律師狂嘆

柯文哲被爆收1500萬　館長：台灣文革

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／發生地震！　台北有感搖晃

快訊／大雷雨襲2縣市　劇烈降雨炸1小時

下週低壓環流通過　2地區有雨轉涼

陳佩琪全力爭柯清白「不再看診」　聯醫證實：休診到9/27退休日

更多熱門

相關新聞

想搬出婆家「但婆婆是公司主管」　她怕交惡

想搬出婆家「但婆婆是公司主管」　她怕交惡

為了避免生活上出現摩擦，很多人在婚後並不會與公婆同住，近日則有網友發文透露，他們現在想要從婆家搬出去，但因為公婆不太願意，加上婆婆是她的主管，所以她就不知道該怎麼辦才好。貼文曝光後，引發網友討論。

22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙

22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她一句話拖小姑下水

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她一句話拖小姑下水

婆婆幫50歲大姑徵婚「瞧不起機車行的」！網笑傻子

婆婆幫50歲大姑徵婚「瞧不起機車行的」！網笑傻子

公公突下交流道　「接神秘人吃飯」她淚崩

公公突下交流道　「接神秘人吃飯」她淚崩

關鍵字：

婆婆媳婦毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

泌尿科醫師

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面