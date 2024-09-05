約U2看電影「妹子AA又被摸奶」怒了！全場傻：在賣身嗎

▲原PO與曖昧對象去U2，結果被毛手毛腳。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是什麼心態？」一名妹子抱怨，被曖昧對象約去U2，還被討235元電影票錢，讓原PO當下感受不佳，進到包廂後，甚至被摸奶又摸腰，氣得原PO大罵「不能接受的是又要摸又要親又要摟還要AA制？」文章曝光後，引來全場看傻「都約U2這種地方了，妳以為對方會多紳士？」「你在賣身嗎？不AA就可以摸嗎」。

一名女網友在Dcard表示，最近和曖昧對象去U2看電影，對方先付電影票570元，當下她也主動詢問要付多少，對方露出認真神情思考後，便說出235元的答案。

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原PO在內心直呼「連35元都要算清楚就是了？」礙於她身上只有一張500元鈔票，男生也無法找錢，才表示沒關係，看電影由他請客，但原PO認為，「感覺他想收錢，所以有無奈的感覺？」

進到包廂裡後，對方的手開始不安分，一直在原PO身體上下游移摸腿又摸腰，原PO透露，「或許他不要這樣摸來摸去，我可能覺得沒有怎樣，重點是他摸了...也摸奶了！」

原PO氣憤表示，如果兩人真有進一步發展，她無法接受AA制；但對方若想要AA制，只能當單純關係的朋友，不要觸碰我身體任何一個地方，這樣我可以接受，「我不能接受的是又要摸又要親又要摟還要AA制？請問是什麼心態？」

原PO強調，並不是付不起235元，是當下的感受讓人很不舒服，「如果連一兩百都捨不得花，確定還要追女生嗎？我直接跟我閨蜜出去就好了呀，我們也都是AA制，還不用被摸來摸去。」對此，原PO詢問大家看法，「很猶豫這段感情要不要繼續在發展下去？」

底下網友紛紛搖頭開酸，「你在賣身嗎？不AA就可以摸嗎」、「話說570/2=285才對吧，現在重點應該不是『摸了就不該AA』，是他本來就不該亂摸」、「285元！連這都算錯的人，妳還猶豫？」「都約U2這種地方了，妳以為對方會多紳士？」「U2本來就廉價砲房，所以如果他打從一開始就要請客，妳就能接受被摸？你們價值觀半斤八兩亂七八糟」、「不要隨便跟異性去U2，對男生來說那邊像是開房間的地方」、「還沒確立關係的話，建議先不要去這類場所」。