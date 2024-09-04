22歲結婚！公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙，娶外籍要花不少錢

▲女子抱怨公公，婚前婚後對她的態度不一樣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

結婚生小孩前都要先考慮好，最好自己要有能力才生。一名人妻抱怨，當初聽信公公的話就嫁了，豈料婚後竟要在家帶小孩，公公甚至還跟親戚說台灣年輕女生好騙，娶外籍新娘還要花不少錢，讓她超生氣。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，22歲識人不清，太容易相信別人，要結婚提親時，公公和她和她爸媽承諾說，他們有退休金，且年輕時自己開店有不少存款，嫁去他家，會把她當女兒疼，不讓媳婦吃苦，父母也相信他們誠懇的承諾才答應讓她嫁的。

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人妻透露，一結婚就說趁年輕，趕快生個孫子給他們抱，「錢的事叫我們不用擔心，他們不缺那點錢，結婚後卻不贊助孫子、孫女的幼兒園學費，不讓我出去工作，說我當媳婦本來就是該認份，當個照顧小孩的免費保姆？這樣我們怎麼存錢買自己的房子？因為他時不時不開心就說那是他家，不開心可以滾出去。」

人妻怒，「婚前說得多好聽，娶妳進來，我們就都是一家人，婚後孩子生了，有孫子抱了，目的達到了就什麼都不承認，還說不開心妳可以自己走，孩子留下來，跟詐騙集團沒什麼兩樣，後來我甚至聽到公公跟親戚說，還是台灣越年輕、越單純的女孩才越好騙，娶外籍新娘還要花不少錢。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「現在老人真可憐，養大孩子還要養孫子」、「天啊，人還沒有離開，媳婦就開始想著公公生前財產」、「自己生的憑什麼公公要幫你付學費，他沒那個義務」、「其實，他的錢跟妳完全沒關係」。

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