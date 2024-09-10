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電商通路iPhone 16預購優惠整理　利用激省攻略最高回饋上看42814

▲▼iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲外界矚目的「iPhone 16系列」正式亮相。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 16系列10日正式亮相，此次iPhone 16、iPhone 16 Plus新增「相機控制」及「動作按鈕」，旗艦款iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max螢幕更加大為6.3吋、6.9吋，多項亮點引發熱議外，今年更是佛心沒漲價，入手價最低29,900元起。瞄準換機潮，電商通路的預購優惠陸續出爐，從方案內容來看，果粉想要無痛升級，最激省購機攻略是舊機換新拿回收金後，再搭配指定銀行刷卡，其中最高總回饋上看42,814。

東森購物網ETmall

針對iPhone 16系列新機，東森購物網ETmall將與蘋果官方同步於9/20起開賣，隨著新機亮相，平台也推出Apple舊機降價優惠，iPhone 15 128G限時特價26,599元，9月搭配zingala銀角零卡付款並登記活動，最高再領3,100元獨家回饋；另外，專區集結iPhone保護殼、保護貼、AirPods配件及線材、充電等各項周邊，一次滿足購機需要，讓配件全新升級。

momo購物網

momo購物網於9/13晚上8點同步官網開放預購iPhone 16全系列新機，9/30前購機享28家銀行最高回饋13%外，回收舊機再賺momo紅利金回饋，像是iPhone 15 Pro Max 1T最高可獲32,000元，上一代熱門規格iPhone 15 Pro 256G亦享最高22,100回饋。

而要輕鬆入手可以利用激省攻略：指定銀行刷卡＋線上舊機回收，以定價36,900元的iPhone 16 Pro 128GB為例，下單刷「星展銀行」信用卡單筆分期滿3萬，登記享13%（4,000元mo幣）回饋外，疊加「舊機回收」最高32,000紅利金回饋，相當於最高省36,000。

PChome 24h購物

PChome 24h購物一樣同步官方9/13晚上8點於Apple旗艦館開放「iPhone 16」系列新機全顏色、全規格預購，穿戴裝置新品「Apple Watch Series 10」則於9/11上午9點率先開跑預購。

站上除提供指定銀行最高30期分期0利率，使用Pi拍錢包、無卡族、全盈+PAY進行付款再享P幣加碼，不過要賺高額回饋的話，推薦舊機先換金再搭配聯名卡，先回收iPhone 15 Pro Max 1TB拿總價值31,680的禮券回收價，再使用全新星展PChome Prime聯名卡分期購入iPhone 16 Pro Max 1TB領11,134 P幣，最高總回饋上看42,814。

iPhone 16（圖／蝦皮購物提供）

▲旗艦款iPhone 16 Pro Max的螢幕更擴大至6.9吋。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物

蝦皮購物於9/13晚上8點起至9/19預購火熱開跑，這次主要祭出「600元現折優惠券」、「最高2,500元銀行現折刷卡回饋」、「蝦皮線上舊換新機最高回饋32,760元」、「瓜分總價值10萬元大禮包」、「天天直播領蝦幣」等五大優惠，其中攜手國泰世華、玉山、聯邦、星展、華南、兆豐、樂天七大銀行，拿對信用卡購機才能賺到刷卡回饋。

除了新機限時回饋，即日起至9/18蝦皮購物「9.18號會員日」，網羅犀牛盾、National Geographic國家地理、UAG、CASETiFY等手機殼、手機吊繩等熱銷配件9折起，全站會員加碼再享「全站299元起超商免運」、「專屬蝦幣 18% 回饋券」、「刷國泰世華聯名卡買iPhone 16最高回饋20%」、「直播5折券限時搶」，9/18當日00、12、18點還有機會以超低價19,999元起將全新iPhone 16帶回家。

樂天市場

樂天市場於9/13晚上8點同步推出「Apple iPhone 16 新機搶先預約」活動，樂天會員於9/30前透過「樂天市場APP」下單，領取優惠券現折百元，再賺點數回饋6%無上限，搭配指定信用卡再賺刷卡金，以iPhone 16 Pro Max 1TB為例，單機售價58,900元，總回饋加總最高達5,128元。正式開賣後在樂天市場下單，將依訂單順序陸續出貨，實際到貨時間以蘋果官方配送為主。

Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物即日起至9/17推出「iPhone16搶先預約登記」活動，會員完成登記後，立即享有9/20正式開賣搶購資格，開賣前將提前收到App push通知，還可抽Beats Solo Buds真無線藍牙入耳式耳機。新機預購活動將於9/13起開跑，9/17前完成預購與登記可抽Bose SoundLink Micro喇叭，正式開賣後下單則可抽SONY WF-1000XM5藍牙耳機以及限量ㄚ虎頸枕。此外，9/30前使用星展信用卡購買iPhone 16任一機型，單筆分期滿30,000元以上並完成登錄，加碼再享限量3,600超贈點。

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