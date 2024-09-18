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大陸 大陸焦點 特派現場

7成產品來自台灣！　「陸民眾搶選購」首屆海峽兩岸優品電商登場

▲▼ 海峽購物節、2024 。（圖／台協提供）

▲「山海共鳴·潮購兩岸」2024年首屆海峽兩岸優品電商購物活動。（圖／台協提供）

記者任以芳／福建報導

中秋佳節前夕，全國台灣同胞投資企業聯誼會（以下簡稱全國台企聯）與福建省寧德市霞浦縣人民政府聯合主辦「山海共鳴·潮購兩岸」2024年首屆海峽兩岸優品電商購物促銷活動在霞浦九大館廣場開幕，現場超過七成商品來自台灣，吸引許的參展人駐足選購。

本屆活動現場設置美食區、文創市集、特色農業、工業企業促銷區等多個展區，精選兩岸名特優品進行現場銷售，其中70%以上的產品來自台灣。包括鳳梨酥、高山茶、紅心火龍果、柚子蔘等商品，許多台灣名特優品吸引市民前來選購。

全國台企聯常務副會長陳錦龍在開幕式表示，寧德與台灣地緣相近、人緣相親、文化相通、淵源深厚。長期以來，兩岸同胞攜手同心，互通市場、共用資源，廣大台企和台商朋友獲得許多發展空間和發展機遇。「此次活動不僅是海峽兩岸民間經濟文化交流，也是中秋佳節前夕兩岸同胞共慶團圓、共謀發展溫暖聚會。

▲▼ 海峽購物節、2024 。（圖／台協提供）

▲優品電商購物活動促進兩岸交流。（圖／台協提供）

陳錦龍指出，全國台企聯作為唯一一個全國性的台商組織，為台商在大陸發展尋求機遇，協助台灣青年在大陸就業創業是組織的工作重點之一。全國台企聯將會向全國台商積極宣傳霞浦這處投資寶地，讓更多台商朋友加深對霞浦的瞭解和認識，促進兩岸民間的交流合作。

霞浦縣副縣長鄭金思介紹，霞浦縣搶抓海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的政策，積極發展對台特色優勢，整合茶園、海洋、媽祖文化、台灣水產品集散中心等全縣資源優勢，共同謀劃天福茶葉觀光工廠、台灣農民創業園等項目13個。

「首屆海峽兩岸優品電商購物促銷活動的舉辦，對於推動霞台交流合作邁向更高水平、更寬領域、更深層次，具有深遠意義。」鄭金思強調，希望更多的台企走進霞浦、選擇霞浦、投資霞浦，推動兩地經貿合作越走越實。

百果山農業科技有限公司總經理黃吉田來自台灣台中，此次他帶來了台灣紅心火龍果。「我們帶來的火龍果採用純有機種植的方式，可以讓大家品嘗到火龍果更純粹的美味。」黃吉田說。

黃吉田深耕大陸多年，早年在福州與來自霞浦的妻子相知相愛，最後把紅心火龍果的種植基地之一落腳在霞浦。「大陸市場廣闊，霞浦對台商更是十分照顧。下一步，我們有計劃擴大規模，也將推薦更多台商來霞浦創業投資。」

▲▼ 海峽購物節、2024 。（圖／台協提供）

▲台商各類產品吸引眾人目光。（圖／台協提供）

據了解，霞浦與全國台企聯、台灣傑農協會分別簽訂戰略協作協議、顧問協議，先後舉辦海峽兩岸霞台農業融合發展交流研討會、金馬澎旅遊（霞浦）推介會等活動，吸引更多台胞台企來霞投資興業。

此次電商購物促銷活動為期五天，現場還將設置嘉年華互動區、街頭演出、直播帶貨等豐富環節，五位帶貨主播將通過直播平台，向全國乃至全球的觀眾推介兩岸優品。此外，活動現場還設有「兩岸潮音」舞台區，樂隊演出、DJ電音秀、舞蹈演出等精彩紛呈的表演為現場觀眾帶來視覺與聽覺的雙重盛宴。

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