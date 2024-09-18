買氣不輸16！日本二手iPhone性價比更誘人　外國客搶撿便宜

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／綜合報導

蘋果iPhone 16系列新機13日晚上8點正式開放預購後，引發果粉搶購潮，iPhone 16 Pro 128GB沙漠色鈦金屬新色、iPhone 16 Pro Max沙漠色鈦金屬等熱門機型迅速秒殺。儘管新款iPhone話題正夯，舊款機型受青睞程度也不輸新機，日本的二手iPhone更是形成另一個市場，吸引許多外國消費者特地前往購買狀態良好的中古機。

隨著iPhone 16發表，日本二手iPhone市場需求也跟著活躍起來，根據日媒《朝日電視台》報導，一間販售中古手機的GEO Mobile澀谷中心街店，觀察到許多消費者前往尋找iPhone二手機，尤其店內外國顧客特別多，像是一位菲律賓客人提到，「日本的二手機品質很好，他的朋友也常常來這家店購買」。

另一位土耳其客人則是不想花太多錢買新機，在挑選了幾分鐘後，他以11萬880日圓入手了iPhone 14 Pro（約相當於新台幣25,017元），由於日圓貶值，他對價格非常滿意，並說「在土耳其買一台iPhone的錢，在日本可以買三台」。

也有消費者因為特殊需求而購買舊款iPhone，一位韓國女性就買了8年前推出的iPhone SE，原因是她認為舊機型拍照效果更可愛，所以為了自拍而買，她的包包裡還有在另一家店購買的另外4台iPhone，全都是舊款機型。

店長石川理人受訪時表示，店內iPhone 13 512GB目前售價9萬3280日圓（約相當於新台幣21,046元），比起到蘋果專門店買新機約14萬日圓（約相當於新台幣31,588元），價差不小。由於新機上市，店家也因應加大舊機的回收力道，市場上的二手iPhone數量與選擇將隨之增加，對於想買二手機的人來說，現在是交易的好時機。