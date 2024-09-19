Joeman開箱iPhone 16 Pro心得來了！「唯一缺點」跟以前一樣

▲蘋果推出iPhone 16系列，網紅Joeman開箱16 Pro系列，列出不少亮點。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

近日Apple公司推出iPhone 16系列手機，上市後立即引起轟動，也有許多果粉搶著下單。對此，網紅Joeman上架了iPhone 16 Pro系列開箱文，並且細數這次iPhone 16 Pro系列的亮點，包含相機控制按鈕、混音模式，以及支援4K 120拍攝模式等等，也分享唯一的缺點，就是依舊不支援快充。

Joeman在YouTube頻道上傳了最新的實測開箱影片，開箱了iPhone 16 Pro系列的手機，這次的iPhone 16 Pro的包裝與上一代相同，不過風格改成了iPhone 16 Pro系列的桌布，內容物除了手機以外，同樣也附有編織Type-C充電線、退卡針，不過並沒有附上蘋果貼紙，且放置凹槽改成圓潤的設計。

至於從外觀來看，iPhone 16 Pro系列同樣維持「三眼怪造型」，不過iPhone 16 Pro的右下方多了相機控制按鈕Camera Control，按下按鈕能夠快速打開相機，並且使用相機時能便捷操作，未來也會支援AI搜索等相關功能，是此次系列手機的最大亮點之一。而外觀上除了相機控制按鈕，最讓人有感的，就是多了「沙漠色鈦金屬」的顏色。

雖然從背面來看，iPhone 16 Pro系列與iPhone 15 Pro系列看起來沒什麼差異，但從正面就能清楚區分，其中iPhone 16 Pro的螢幕尺寸提升到了6.3吋，iPhone 16 Pro Max則是提升到了6.9吋，且邊框也明顯再度變窄，只剩下1.1mm，愈來愈接近全螢幕手機。

▲蘋果推出iPhone 16系列，網紅Joeman開箱16 Pro系列，列出不少亮點。（圖／達志影像／美聯社）



此外，與上一代相比，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max的顯示面積，比上一代多了5％左右，且2款型號都支援120Hz ProMotion LTPO，最大亮度則是落在2450尼特左右，與上一代幾乎一致，屬於中上水準。至於色域、色準的表現，仍舊維持頂級水準。而實際測試iPhone 16 Pro系列的最低亮度，可以低至0.9尼特，與官方宣傳的1尼特幾乎一致，比上一代又低了一些。

不過，因為iPhone 16 Pro系列加上了相機控制按鈕、相關模組，因此重量上比上一代的Pro、Pro Max系列相比，又多了11克、6克的重量。

▲Joeman開箱iPhone 16 Pro系列手機。（圖／翻攝YouTube／Joeman）



至於聲音表現，iPhone 16 Pro系列與上一代基本相同，不過聲音又稍微大了一點。而在相機的部分，iPhone 16 Pro與Pro Max的規格相同，分別採用4800萬畫素、f1.78的廣角主鏡頭，1200萬畫素、f2.8的5倍望遠鏡頭，以及4800萬畫素、f2.2的超廣角微距鏡頭，與上一代相比，主要升級的是超廣角鏡頭，畫素從1200萬提升到4800萬。此外，在Apple的官網上，iPhone 16系列的規格有標明「抗反射鏡頭鍍膜」。

Joeman分享，相機控制按鈕是藍寶石實體按鍵，有震動馬達回饋，按下以後可開啟相機、拍照，長按則能夠錄影。至於輕觸震動，可以滑動調整焦距、EV值、光圈數值等等。若是輕觸2下，則能夠切換相機功能，上手並熟悉後，會覺得按鈕相當實用、快速，讓整體拍照錄影的速度變快許多，且在未解鎖的狀態下，相機控制按鈕依然能夠使用，將拍照、變焦的功能都整合在一顆按鈕上。

▲蘋果推出iPhone 16系列手機。（圖／達志影像／美聯社）



不過，實際測試後，Joeman發現，這顆相機按鈕的位置略為靠近中間，橫拍時需要手指伸長才能滑動，對手小的人而言不太友好。但Joeman思考後認為，這項更動應該是為了因應單手拍直式照片、直式影片才產生的。

此外，iPhone 16系列還推出全新的攝影風格功能，可以在拍照時、拍攝完以後，使用全新的控制面板來調節顏色，透過象限圖的方式來調整出想要的風格，且底部還有調色盤拉桿，能夠調整整體風格的濃度，與以往的調色邏輯相當不同，對新手而言非常友善。

▲▼Joeman開箱iPhone 16 Pro系列手機。（圖／翻攝YouTube／Joeman）



至於錄影的功能上，iPhone 16 Pro迎來了重大更新，能夠拍攝4K 120幀的影片，且是完整拍了120張，而非使用補幀的方式來計算，最大的功用是增加畫面的戲劇張力及細節。Joeman還解釋，iPhone 16 Pro這次不只一般規格上的支援，還可用4K 120的規格拍攝Dolby Vision HDR的影片，且外接SSD的話，還能夠錄製ProRes HQ的格式，雖然檔案相當大，但保留了非常大的後製寬容度，且iPhone 16 Pro系列並非第一款支援4K 120錄影的手機，但一次就將功能給到位。

▼Joeman開箱iPhone 16 Pro系列手機。（圖／翻攝YouTube／Joeman）



Joeman說，iPhone 16 Pro系列的收音表現，這次也進行了跳躍性升級，多出了「混音功能」，機身多了4顆錄音室等級的麥克風，可以透過AI運算的方式，來判斷影片中哪些聲音是主要畫面、哪些聲音是次要聲音、哪些聲音是背景音，在相簿的混音頁面中，就能選擇各種混音模式。

至於處理器的部分，iPhone 16 Pro系列使用的是蘋果最新的A18 Pro處理器，這顆處理器採用台積電的第二代3nm製成，比較像是常態性升級，提升幅度從帳面上來看，沒有到很大。不過裡面多了新的影像編碼器、圖像信號處理器。

而在電池續航力的部分，Joeman以亮度50％、音量30％的設定來測試觀看YouTube 4K影片，發現iPhone 16 Pro系列的手機與上一代相比，可以多看約3個小時的影片，非常有感增加，不過玩重載遊戲時，續航則是差不多。

▲▼Joeman開箱iPhone 16 Pro系列手機。（圖／翻攝YouTube／Joeman）



Joeman還分享，這次Apple同樣跟上AI熱潮，推出專屬自家的Apple Intelligence，不過相關功能要等下周才會開放支援英文版，中文版則是明年才會開放支援，若是為了AI功能想買iPhone 16系列的話，可以先等等。

至於這次iPhone 16 Pro系列的缺點，則是依舊沒有給快充。Joeman認為，這只能說是「蘋果任性」，絕對不是硬體不足，也不是技術不足，絕對能夠做到，可能是蘋果認為目前的充電速度已經足夠，反倒是加快了MagSafe的快充速度，這代的MagSafe充電速度，可能已經很接近有線充電，甚至是一樣快了。