花蓮柚重啟大陸市場！預計銷售600公噸　禁運後重大突破

▲▼花蓮縣政府助力柚農外銷重啟中國大陸市場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著中國大陸海關總署於9月2日開放台灣文旦柚輸陸，花蓮縣截至9日已超過200公噸花蓮文旦柚順利輸往大陸市場，近期文旦柚比亦去年同期價格增加，預計今年產季將會有近600公噸花蓮文旦柚銷往大陸。

花蓮縣長徐榛蔚表示，文旦柚作為花蓮縣內的大宗農產，銷路的穩定與否攸關到縣內農友的生計，而花蓮文旦柚出口中國大陸的比例又是全台產區之冠，因此花蓮縣政府有必要輔導柚農改善相關作業流程，讓花蓮優質的文旦柚可以再次出口大陸。花蓮縣政府參考鳳梨釋迦成功輸陸的模式，與宜蘭大學合作辦理文旦柚集貨整改研究計畫，今年度9月2日中國大陸海關總署公告台灣文旦柚在符合檢疫規範下開放輸陸，其中本縣19家包裝廠及45處供果園可以出口，可說是110年來台灣文旦柚被中國大陸禁止輸入後的重大突破。

徐榛蔚指出，前兩年因為中國大陸禁運加上國內市場買氣不佳，柚農常被盤商剝削；而今年除了中國大陸開放進口外，花蓮縣政府也鼓勵縣內農友辦理外銷，只要是縣內農友成功出口不分地區國家皆補助每公斤1元，縣府也辦理相關促銷活動及媒合企業福委會促進國內買氣，多個政策作用下都讓今年文旦柚的價格有顯著提升，平均價格保守估計每台斤增加約新台幣5-10元，還沒到中秋多家柚農規格品更都已售罄，同時中央單位辦理加工果收購計畫，多元方式去化文旦柚次級品。

▲輔導農友在輸陸作業上，針對合格的文旦柚包裝廠頒發證書及印製出口大陸認證貼紙。

農業處長陳淑雯表示，縣府輔導農友出口工作上，在輸陸作業上，針對合格的文旦柚包裝廠頒發證書及印製文旦柚出口大陸認證貼紙，近期有不肖業者冒用花蓮縣文旦柚包裝廠的名義試圖通關，呼籲外銷業者如要出口台灣文旦柚，應與經認證之花蓮包裝場及供果園合作，花蓮縣包裝業者都遵循宜蘭大學的集貨改善流程，出口非認證包裝場包裝之文旦柚可能帶有粉蚧殼蟲或農業超標，出口業者將負擔相關法律責任，也可能影響未來台灣文旦柚繼續輸往中國大陸的管道。