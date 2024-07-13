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史上第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

MrBeast再次創造歷史！　成為第1位訂閱人數突破3億的YouTuber

▲MrBeast成為歷史上第1位擁有3億訂閱者的YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／mrbeast）

圖、文／CTWANT 

美國知名YouTuber「MrBeast」（野獸先生），以超高昂的獎金與製作費用作為影片特點，還曾砸下200萬美元（約新台幣5500萬元），重金打造了還原度接近100%的真實版《魷魚遊戲》場景。而在美國當地時間7月10日，他的YouTube頻道正式突破3億訂閱，也成為歷史上第1位擁有3億訂閱者的YouTuber。

綜合外媒報導，「MrBeast」本名為吉米（Jimmy Donaldson），出生於1998年，當時年僅13歲的他，正式於2012年開始經營YouTube頻道，平均每部影片僅有1000次觀看數；直到2017年，他拍攝了一段長達40小時的影片「數到10萬」（counting to 100,000），才讓他逐漸開啟了成名之路。

報導指出，「MrBeast」的訂閱人數快速暴增，在2022年7月，他才剛突破1億訂閱大關，成為繼知名電玩直播主PewDiePie後第2位破億的個人創作者，沒想到在同年11月，「MrBeast」就將對方超越，更打破了PewDiePie維持10年的紀錄。

到了2024年6月1日，「MrBeast」正式超越印度音樂廠牌巨頭「T-Series」，成為訂閱人數最多的YouTube頻道。而2024年7月10日，「MrBeast」的訂閱人數突破3億，成為歷史上第1位擁有3億訂閱者的YouTuber。

對此，「MrBeast」本人也在社群平台X上截圖慶祝，表示「我記得在11年前，訂閱者達到300名時我嚇壞了……哈哈」。

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