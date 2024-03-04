裕民今年全年都看好　大陸市場雖成長減緩但有印度等補上

▲裕民航運海岬型船營收佔比超過五成。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民(2606)1月營收14.9億元、年增71%，主因今年首季淡季不淡，市場運價大幅上漲，加上裕民去年增加9艘船所致，今年有4艘新船交船，公司高階指出，雖然中國大宗物資進口增長幅度減緩，但估計不致於衰退，且有印度等新興國家補上，加上船噸供給有限，全年都看好。

公司進一步分析，2月因天數少，營收雖會略降，主要是受天數減少影響，且有部分船舶進入塢修，3月表現強勁，營收會與1月相當，第二季是南美穀物運送旺季，第三季7、8月會較淡，9月美國穀物登場，加上公司轉投資關係企業股票等約有4億元股利進帳，可貢獻EPS約0.5元；第四季經常是運價衝高的季度，全年都看好。

海岬型船上週五(1日)現貨市場日租金來到32,985美元，近一週漲約26%、近一月漲約106%、近一年漲約328%，期貨市場3月日租高達34,900美元，第二季有33,000美元，第三季有28,000美元，都是高獲利的價格；巴拿馬型船上週五日租金來到15,509美元、近一週漲約8%、近一月漲約15%、近一年則是漲約14%，都高於去年同期水平。

裕民現有72艘船當中，海岬型船佔了27艘，營收佔比超過五成，今年以來海岬型船大漲對該公司最有利。