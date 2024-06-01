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失智患突破30萬！早期預防最重要　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

▲▼失智症病患逐年攀升，玉里醫院舉辦志工在職教育訓練，提升專業水準。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼失智症病患逐年攀升，玉里醫院舉辦志工在職教育訓練，提升專業水準。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際阿茲海默症協會最新報告指出，全球失智症人口數量近年持續攀升，預計2050年數字將突破1.52億人；國內的台灣失智症協會也指出，截至2024年為止，台灣的失智症患者已經突破30萬人數，較五年前增長了約20%，預測未來幾十年內將有逐漸增長的趨勢，國家發展委員會也表示台灣將於2025年進入超高齡社會，高齡化已是未來趨勢。

▲▼失智症病患逐年攀升，玉里醫院舉辦志工在職教育訓練，提升專業水準。（圖／玉里醫院提供，下同）

衛生福利部玉里醫院為此特別舉辦志工的在職教育訓練，提升院內志工的專業水準，並促進院內志工在社區健康發展。課程由該院陳鳳儀臨床心理師主講，重點內容為失智症與老年憂鬱的認識與預防，並加強志工對這兩種常見老年疾病的了解，認識失智症前兆、症狀、治療，也介紹台灣現今老人憂鬱的比例、成因、表現以及如何從生活中落實心理彈性和情緒調適策略，提升他們在日常志願服務中的應對能力與敏感度。

▲▼失智症病患逐年攀升，玉里醫院舉辦志工在職教育訓練，提升專業水準。（圖／玉里醫院提供，下同）

許多志工都會與民眾接觸，提升志工們辨認失智症前兆的能力，也能及時應對失智症的發生，並協助民眾轉介相關門診服務，讓整體的醫療品質有效提升，同步實現高齡與失智友善社區。陳鳳儀臨床心理師強調：「我們希望通過這些培訓，讓院內高齡志工了解失智症和老年憂鬱，從而提高早期識別和預防的能力，守護高齡長者的『智』能生活。」

▲▼失智症病患逐年攀升，玉里醫院舉辦志工在職教育訓練，提升專業水準。（圖／玉里醫院提供，下同）

失智症的早期預防至關重要，陳鳳儀臨床心理師提供「智慧生活五步驟」，教您對抗失智症：
1.健康飲食：建議高齡長者遵循均衡飲食原則，多攝入富含抗氧化劑的食物，例如水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，同時限制食用高脂肪和高糖食物。
2.認知活動：鼓勵高齡長者參加各種認知活動，保持大腦活躍。例如解謎遊戲、學習新技能、閱讀書籍或打麻將等，這有助於刺激大腦神經元的活動，延緩認知功能衰退。
3.運動鍛煉：適度的身體運動不僅有助於心血管健康，還可以促進大腦血液循環，改善認知功能，建議高齡長者每天進行適量的運動，例如散步、游泳、瑜伽與爬山等。
4.控制風險因素：罹患慢性疾病和生活習慣不佳可能增加失智症的風險，因此，高齡長者應該盡量控制血壓、血糖和血脂，穩定服用慢性病藥物，及維持良好的生活作息，有助於降低罹患失智症的風險。
5.社交參與：保持積極的社交參與對於心理健康和認知功能同樣重要。鼓勵高齡長者參加社區活動、與親友互動、參與志願服務等，這有助於減輕孤獨感，促進大腦活動。

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