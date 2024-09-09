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工程師狂灌700cc「斷魂百香果」暴斃！業者聲明：不再舉辦該活動

▲▼派對,慶祝,喝酒,聚會。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲張姓竹科工程師參加調酒比賽後，陳屍百貨廁所內。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者閔文昱／綜合報導

25歲張姓竹科工程師7日晚間前往信義區一間酒吧飲酒，疑似因參與酒吧活動，在8分鐘內喝完一公升的調酒（扣掉冰塊約為700cc的酒液），事後陳屍在百貨廁所內，警方後續已通知酒吧業者到案說明。對此，酒吧業者今（9日）晚間也發出聲明表示，未來將不再舉辦該系列活動，並承諾全力配合警方的調查。

酒吧業者9日晚間在IG發布聲明表示，對於本次事件深表遺憾，該事件相關調查如有可協助確認部分，將會全力配合。

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另外，業者也指出，「聖杯系列活動」已舉辦數次，深受顧客喜愛，為了回饋長期支持客人，於新店開幕再次舉辦，「如今為了避免任何疑慮，我們已立即停止此活動，日後亦不再舉辦。未來將以健康理性飲酒為重心推廣理念。」

根據警方調查，張男在當晚與朋友參加了酒吧的「1公升的眼淚」飲酒挑戰賽。該挑戰要求參賽者在8分鐘內喝完700毫升的「斷魂百香果」調酒，這款調酒是由百香果、40%的烈酒伏特加和300毫升冰塊調製而成，參賽者需先押付500元，若在規定時間內喝完即可拿回500元，否則這筆錢將作為酒錢。

張男成功完成了挑戰後，於8日凌晨0時25分許進入距離酒吧僅200公尺的ATT 4 FUN百貨大樓地下室廁所，並在1分鐘後離開，然而在0時34分再次進入廁所後，就再也沒有出來，直到隔日上午，他被百貨公司的保全發現並通報警方。

酒吧的店長在接受警方詢問時表示，張男在參加挑戰賽並成功喝完調酒後，看起來並無異狀。另外，與張男同桌的還有另外2名酒友，3人喝完酒後各自離開，其中一名酒友指出，張男在到酒吧前可能已經喝了一些酒。

警方初步排除了外力介入的可能性，並推測張男可能是因為飲酒過量而死亡，不過他的確切死因，包括是否為酒精中毒或心臟問題，將有待法醫在10日的解剖結果出爐後才能確定，警方目前也已傳喚酒吧業者到案進一步說明事件經過。

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