　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲25歲張姓竹科工程師酒後陳屍廁所，酒吧店長表示，張男離開時並無異狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

25歲張姓竹科工程師7日晚間前往信義區一間酒吧飲酒，事後卻被人發現陳屍百貨廁所內。根據警方調查，事發當晚張男曾在8分鐘內喝完一公升的調酒（扣掉冰塊約為700cc的酒液），而酒吧店長接受警詢時稱，張男離開酒吧時並無異狀。

酒吧店長9日凌晨3時許接受警詢時稱，張男到店裡消費時參加「一公升的眼淚」酒品促銷活動，因他在8分鐘內喝完含冰塊在內約1公升的調酒，業者認定他達標，便退還張男500元報名費，與張男同桌的還有另外2名酒友，3人喝完酒後就各自離開，店長指出，張男離開時並沒有異狀，看起來很正常。

除了店長之外，酒吧負責人於今日傍晚5時10分左右現身，由於事發時他並不在現場，現場狀況是聽店長轉述，因此2人說法相同。另外，酒友則指出，張男疑似到酒吧前就有喝一點酒了，至於店家是否有相關法律責任，仍有待進一步調查釐清。

▲25歲竹科工程師陳屍百貨男廁，警方獲報前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25歲竹科工程師陳屍百貨男廁，警方獲報前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧整起事發經過，信義ATT 4 Fun百貨公司保全8日上午7時17分巡場時，發現B2男廁有一名男子坐在馬桶上，拍打都沒有回應，隨即通報119到場處理。警消獲報到場後，發現25歲的張男已無呼吸心跳，明顯死亡，初步排除外力介入。

根據警方調查，張男7日晚間獨自一人到信義區，事發前他曾在附近的酒吧參加促銷活動，並在8分鐘內狂飲了700cc的伏特加加百香果調酒。透過酒吧酒單可知，該調酒名稱為「斷魂百香果」，據悉，此調酒是以伏特加作為基底，百香果為主體，濃度約落在25%左右。

而張男喝完斷魂百香果不久後，就到百貨洗手間內上廁所，數分鐘後步出廁所，過一會兒後又二度進入廁所，但這次就沒再出來了，直到8日上午才被巡場保全發現，他倒在廁所馬桶上一動也不動。

檢方8日相驗張男遺體，發現他身上無明顯外傷、無嘔吐痕跡，初步判定張男是飲酒過量死亡，至於是心臟問題或是急性酒精中毒，仍有待法醫10日解剖進一步釐清。

ET快訊
「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲「2022／11／01
竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」疑灌酒亡　店長說法曝光
獨／夫妻YTR「老公遭撞」多處骨折！　畫面曝光
台中人行道變機車海　警狂開292張罰單奏效了
才退役「李洋機場曬女友合照」　她要出國留學了
陳屍承德路4天　最後身影曝光
快訊／情侶雙亡！屋內飄出屍臭...嚇壞房東

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

妻用夫舊手機！跳出女同事私密照「想舔妹妹了」　鹹濕訊息全抓包

挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　多處骨折腦出血...ICU搶命中

北市裸男闖檳榔攤持刀恐嚇！西施嚇壞尖叫呼救　他落跑畫面曝

快訊／高雄公寓驚傳雙屍！飄惡臭嚇壞房東　開門見情侶雙亡

最後身影曝光！老翁領完藥騎車回家　離奇陳屍分隔島樹叢4天

多人突收「不明月餅禮盒」！社福機構急公告遭冒名　高雄警追查

廟會遶境隊伍驚見「球棒隊」！警攔下盤查...原來真的是棒球隊

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

妻用夫舊手機！跳出女同事私密照「想舔妹妹了」　鹹濕訊息全抓包

挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　多處骨折腦出血...ICU搶命中

北市裸男闖檳榔攤持刀恐嚇！西施嚇壞尖叫呼救　他落跑畫面曝

快訊／高雄公寓驚傳雙屍！飄惡臭嚇壞房東　開門見情侶雙亡

最後身影曝光！老翁領完藥騎車回家　離奇陳屍分隔島樹叢4天

多人突收「不明月餅禮盒」！社福機構急公告遭冒名　高雄警追查

廟會遶境隊伍驚見「球棒隊」！警攔下盤查...原來真的是棒球隊

57歲林美秀認有愛的結晶！　患血友病曝身近況「自律跟老公報備行程」

野心爆棚、情商超高！「最容易出大人物」TOP4星座

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算違章可查報拆除

六角8月營收創24個月新高　王座寫單月同期最佳

仁寶8月營收月增10%「寫近9個月新高」　PC出貨穩定成長

大橋垮掉「10車多人墜河」畫面曝光　摩羯襲越南暴增至59死

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

恆春鎮中正路段違規停車嚴重　警設置科技執法取締

摩羯強襲越南25死！河內樹倒2.5萬棵　上班日像「馬路障礙賽」

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

即／高雄驚傳雙屍！情侶陳屍租屋處

花蓮1大1小被沖走！深夜尋獲一具遺體

醫美女員工勾搭總院長！　「爽住豪宅開名車」曖昧訊息被抓包

更多熱門

相關新聞

25歲工程師疑「喝太多酒」亡！警傳喚業者到案說明

25歲工程師疑「喝太多酒」亡！警傳喚業者到案說明

一名25歲張姓竹科工程師7日晚間前往信義區一間酒吧豪飲，不料，隔日上午卻被百貨巡場保全發現，他陳屍在B2男廁內。警方初步調查，事發當晚張男曾在8分鐘內喝下700cc的調酒，將通知酒吧業者到案說明。

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

竹科社宅動工！　2028完工供743戶

竹科社宅動工！　2028完工供743戶

關鍵字：

酒吧店長一公升的眼淚竹科工程師

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

可能有颱風！　今下最大地區曝

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面