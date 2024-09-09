挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

▲25歲張姓竹科工程師酒後陳屍廁所，酒吧店長表示，張男離開時並無異狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

25歲張姓竹科工程師7日晚間前往信義區一間酒吧飲酒，事後卻被人發現陳屍百貨廁所內。根據警方調查，事發當晚張男曾在8分鐘內喝完一公升的調酒（扣掉冰塊約為700cc的酒液），而酒吧店長接受警詢時稱，張男離開酒吧時並無異狀。

酒吧店長9日凌晨3時許接受警詢時稱，張男到店裡消費時參加「一公升的眼淚」酒品促銷活動，因他在8分鐘內喝完含冰塊在內約1公升的調酒，業者認定他達標，便退還張男500元報名費，與張男同桌的還有另外2名酒友，3人喝完酒後就各自離開，店長指出，張男離開時並沒有異狀，看起來很正常。

除了店長之外，酒吧負責人於今日傍晚5時10分左右現身，由於事發時他並不在現場，現場狀況是聽店長轉述，因此2人說法相同。另外，酒友則指出，張男疑似到酒吧前就有喝一點酒了，至於店家是否有相關法律責任，仍有待進一步調查釐清。

▲25歲竹科工程師陳屍百貨男廁，警方獲報前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧整起事發經過，信義ATT 4 Fun百貨公司保全8日上午7時17分巡場時，發現B2男廁有一名男子坐在馬桶上，拍打都沒有回應，隨即通報119到場處理。警消獲報到場後，發現25歲的張男已無呼吸心跳，明顯死亡，初步排除外力介入。

根據警方調查，張男7日晚間獨自一人到信義區，事發前他曾在附近的酒吧參加促銷活動，並在8分鐘內狂飲了700cc的伏特加加百香果調酒。透過酒吧酒單可知，該調酒名稱為「斷魂百香果」，據悉，此調酒是以伏特加作為基底，百香果為主體，濃度約落在25%左右。

而張男喝完斷魂百香果不久後，就到百貨洗手間內上廁所，數分鐘後步出廁所，過一會兒後又二度進入廁所，但這次就沒再出來了，直到8日上午才被巡場保全發現，他倒在廁所馬桶上一動也不動。

檢方8日相驗張男遺體，發現他身上無明顯外傷、無嘔吐痕跡，初步判定張男是飲酒過量死亡，至於是心臟問題或是急性酒精中毒，仍有待法醫10日解剖進一步釐清。