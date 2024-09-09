一家4人活埋亡！摩羯襲越南爆多起山崩　男失去妻女孫子倖存

▲河內路樹被連根拔起。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

摩羯颱風侵襲越南造成災情，至今奪走至少20條人命、200多人受傷。其中，越南北部和平省發生山崩，民宅遭土石掩埋，儘管屋內一名51歲男子得以逃脫倖存，但他的妻子、女兒、2名孫子4人喪命。

BBC報導，這起悲劇事件發生在當地7日接近午夜時分，依據法新社消息，這名男子的4名家人遺體已經全數尋獲。另外，在8日中午左右，老街省也發生山崩事件，總計17人被活埋，其中6人死亡、9人受傷，死者包括一名68歲婦女、一名1歲男童以及一名嬰兒。

▲安沛省（Yen Bai）民宅淹水。（圖／達志影像／美聯社）

摩羯颱風橫掃菲律賓、中國海南島之後，7日侵襲越南本土，一路橫掃廣寧省、海防市等，多艘船隻沉沒、建築屋頂被吹翻、路樹被連根拔起，造成大範圍停電，包括首都河內。

海防市8日多個地區水淹50公分高，部分地區7日停電。在海防以北的團洲島（Tuan Chau）當地至少有23艘船嚴重受損或沉沒，51歲船員Pham Van Thanh向法新社透露，過去從來沒遇過這麼強的颱風。另外，在下龍灣（Ha Long Bay）開餐館的老闆Duong The Hung透露，店裡招牌全掉光，天花板塌下來，金屬製的屋頂也需要修繕，損失嚴重。

中央社報導，摩羯被認定是越南30年來最強颱風。摩羯現已降為熱帶低氣壓，但當局警告，隨著風暴持續移動，洪災、土石流風險仍舊存在。

▼河內一輛車被樹木壓到。（圖／達志影像／美聯社）