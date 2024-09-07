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才吃大餐！「中秋想吃燒烤」男友喊花太多　她問：雙薪8萬沒資格嗎

情侶,公主病,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO想在中秋節吃烤肉。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶雙方若金錢觀不合，可能就常會因為錢該怎麼花而起爭執。近日有網友發文表示，因為中秋節快要到了，所以她就向男友提議訂燒烤吃，然而對方卻說吃燒烤要花2000元，實在太多了，讓她覺得不解，兩人薪水加起來達8萬元，沒資格吃燒烤嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「我跟男友月薪加起來8萬沒有資格吃燒烤嗎」為標題發文，提到她日前詢問男友，中秋節時要不要訂購燒烤來吃？然而卻遭對方反對。男友認為，兩人才剛在上禮拜享用1200元的大餐，若中秋節又要吃2000元的燒烤，花費實在太多了。

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聞言，原PO則說自己可以全額支付燒烤費用，但男友卻說這不是誰付錢的問題，是單純覺得他們的收入並不適合一個月內吃2次好料。原PO補充，男友或許是認為，兩人的餐費只要超過1000元就已經算是好料，但她同時也不解，兩人的月收入加起來達8萬元，吃燒烤很奢侈嗎？

白目男友,女友生氣,情侶,屁孩男友。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果是我跟我妻子，兩人月薪只有8萬，上周吃1200，這周還要吃2000，我也會覺得奢侈」、「加起來8萬？那你占幾萬？如果你是多的我沒意見，是少的你要檢討」、「你們如果有長久的結婚打算，不妨提議共同存錢、每個月匯多少定存到私人戶頭或是公共帳戶，在這樣的前提下，你再來評估這樣吃會不會奢侈」、「如果想要存錢，上周才吃破千，想省一點好像可以理解，跟月薪不一定有直接關聯」。

也有網友則認為，「問網友沒有用，那就是你男友的金錢觀，沒有誰對誰錯」、「沒有誰對誰錯，就是男生比較節儉而已，我跟男友收入差不多，交往後他開始學會對自己好一點，我也開始少亂買東西，看你們要不要各退一步才好相處」。

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