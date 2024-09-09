低壓籠罩變天「雨彈轟北部到明晚」　周末下更大

▲低壓帶影響，今、明天全台都有降雨機會，北部雨勢持續到明天。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，受到低壓帶影響，今（9日）、明天全台都有降雨機會，北部雨勢持續到明晚，中南部可能有午後雷陣雨，周末水氣增，天氣會再變差，未來一周高溫略降，但沒下雨時仍偏悶熱，注意防曬。

氣象署科長林伯東說，近日受到低壓帶影響，台灣相對天氣不穩定，目前西太平洋海面的雲系較多，但不似颱風來的紮實，仍有大的環流結構，其周圍對流雲系發展，會逐漸影響台灣天氣。

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他提到，目前台灣附近海面有些零星對流在生成當中，逐漸移進台灣，北部、東半部都會有零星降雨。低壓系統逐漸往台灣方向移動，明天最靠近台灣，但未達到颱風強度，低壓周三移出去有個空檔，台灣天氣稍微好轉。

未來降雨趨勢，林伯東說，受到低壓帶影響，天氣不穩定，昨全台都有明顯降雨，彰化、南投及雲林縣時雨量70毫米以上，其中彰化縣累積3小時雨量達到194毫米，未來一周午後雷陣雨狀況比較急促，注意排水問題。

他表示，今天白天降雨分布在中南部地區，並且有局部大雨，受到東邊水氣影響，今晚北部、東北部都可能有局部短暫陣雨，明天白天雨勢持續，中南部可能有午後雷陣雨，不排除有較大雨勢，而北部雨勢越晚越明顯，持續到明晚。

溫度方面，林伯東指出，未來一周仍偏向夏季溫度型態，各地高溫30度以上，低溫23至27度，整體來說悶熱，沒下雨時留意高溫，注意防曬、補充水分。另每天下午都可能有短延時強降雨的發生，注意排水問題。

林伯東表示，周三低壓遠離，天氣以午後雷陣雨為主，周四、周五東邊水氣再度移入，東半部雨勢增加，周末連北部的降雨機率也會增加。今天西南部沿海有長浪發生，主要受到摩羯殘存的影響，海邊活動注意安全

林伯東說，目前來說低壓距離台灣比較遠，周四、周五逐漸靠近，該低壓系統未來發展為颱風的機率不高，偏向低氣壓環流型態，通過台灣附近海域，但不排除也許有機會增強，高機率還是低氣壓形式為主。