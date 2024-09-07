快訊／郵局重複撥薪3.8億讓破萬國軍「領雙倍」　國防部回應了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郵局重複撥薪3.8億讓破萬國軍「領雙倍」　國防部：已要求中華郵政檢討

▲▼中華郵政,郵局,ATM,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲有郵局傳出薪轉重複入帳逾萬筆，2天內追回3.8億元，圖非事件郵局。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

記者杜冠霖／台北報導

中華郵政台中民權路郵局日前進行國軍薪資帳戶撥薪作業時，重複入帳1萬0964筆，等同有上萬人領到雙倍薪，郵局發現後立即進行沖銷作業，2天內火速狂追回3.8億元。對此，國防部今（7日）回應，除部分官兵（11員）因已提領丶致餘額不足，餘均已由郵局完成溢撥款項沖回；為維護官兵權益，已要求中華郵政股份有限公司，釐清相關作業流程、檢討肇因，避免類案再生。

中華郵政台中民權路郵局9月5日薪轉撥款發生重複入帳情況，高達1萬0964個戶頭領到雙倍薪水，金額高達3億8千多萬元，爆發超額預付龐大薪轉事件。

由於金額超過3.8億元，郵局當天隨即發現該情況，並立即啟動追回作業，台中郵局指出，當天隨即啟動沖銷作業，絕大多數款項都已追回，但因部分薪轉帳戶撥款第一時間已被提領，金額不足，無法沖銷，因此也緊急聯絡當事人，陸續追回款項。

根據統計，截至今天上午(7日)9時，重複撥薪帳戶僅剩13筆、45萬5962元還待處理，台中郵局表示，後續將持續聯繫儲戶回存，若沒有回存，將從下次薪轉扣除，不會有呆帳問題，該情況為郵局內部預付，對消費者無影響。

針對中部地區部分國軍官兵，9月份薪資重複入帳乙情，國防部表示，經查案係委託辦理官兵薪資發放，因郵局入帳作業程序問題，致生重複發放，受影響計1萬964戶。除部分官兵（11員）因已提領丶致餘額不足，餘均已由郵局完成溢撥款項沖回；國防部刻協助通知餘額不足人員儘速回補。

國防部說明，為維護官兵權益，已要求中華郵政股份有限公司，釐清相關作業流程、檢討肇因，避免類案再生；後續將邀相關金融機構，研議國軍人員薪資入帳精進措施。

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