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28年前新人薪水「最低33K」　他一看傻眼：那時候雞排只要35元

就薪水沒漲？他見28年前銀行新人薪資表「最低33K」　傻眼喊：那時雞排才35元

▲有網友發現，28年前銀行新人薪資最低就有33K。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

不少人認為，銀行雖然福利和獎金十分優渥，但也需要扛業績壓力，面對不同性格的民眾。日前就有網友分享28年前的銀行新進辦事員薪資表，發現最低從33K起，對比現在行情也是3萬多，讓他感慨「萬物都漲，就薪水沒漲」，引起熱議。

這名網友在PTT以「30年前銀行新人月薪3萬5up！？」為題發文，貼出一張1996年時報周刊整理的銀行新進行員薪資表，並表呼「幾乎都3萬5起跳耶，那不就跟現在差不多嗎！？」

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原PO接著說到，那時候雞排只要35元，一個便當50元左右，而現在雞排隨便都80、100元，更不用說便當要百元起跳，令他怒道「真的萬物都漲，就他X的薪水沒有漲欸」。

就薪水沒漲？他見28年前銀行新人薪資表「最低33K」　傻眼喊：那時雞排才35元

▲1996年的銀行新人薪資表。（圖／翻攝自PTT）

貼文一經曝光後，迅速引起熱議，網友們紛紛留言道「那時候這樣的薪水很高了」、「以前銀行業是超級好工作+鐵飯碗」、「以前當行員走路有風」、「物價漲幾倍，薪資漲0.x倍」、「3.5萬是底薪，然後一堆加給，還有優惠存款利率，弄一弄就過百萬了」。

但也有人吐槽，「還在差不多，勞健保跟勞退占多少」、「1996年台北每坪30萬，怎麼沒多買一點」。

實際上，自2024年1月1日起，現行基本工資為月薪新台幣2萬7470元、時薪183元，已經連續8年皆有調漲，而勞動部將於今（4）日邀集勞資政學召開首次最低工資審議委員會，決定明年最低工資。

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