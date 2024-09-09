挺柯文哲首場宣講聚2萬人　下一場在哪？黃國昌：會有各式各樣形式

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲被羈押禁見至台北看守所，民眾黨8日晚間於立法院旁的濟南路集結支持者抗議司法不公，主辦單位預估最終現場人數達2萬人。被問到接下來活動預計辦在哪？民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌回應，昨天只是一個起點，但絕對不是終點，之後活動規模未必與昨天人數一樣多，但會有各式各樣形式。

黃國昌9日接受廣播節目「千秋萬事」訪問，結束後接受媒體訪問。針對之後要舉辦的全台宣講，是否可理解成固樁地方、防止跳船潮？黃國昌表示，從中央黨部到地方黨部，目前民眾黨的黨務運作一切正常且順利，從民眾黨決心要辦第一站說明會到昨天活動舉辦完畢，48小時舉辦一場大規模活動，黨中央一定是運作非常正常，上下一心、群策群力才有可能。

媒體追問，之後預計要辦在哪？黃國昌提及，昨天只是一個起點，但絕對不是終點，全國各地舉辦的活動規模未必如昨天人數一樣多，但走到村里、社區，不管是街講、客廳會、室內說明會等各式各樣形式，黨中央說明過了，全體黨公職會動起來，每個人有每個人不同的責任區範圍，若有進一步具體規劃，黨中央會跟外界說明。

★未經判決確定，應視為無罪。