以哈條件談不攏　消息人士：達成停火協議可能性「趨近於零」

▲哈瑪斯領導人辛瓦（左）和以色列總理納坦雅胡（右）的立場變得強硬，導致停火協議達成的可能性趨近於零。（組圖／達志影像／美聯社、路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列與哈瑪斯的停火與人質交換談判陷入僵局，以色列第12頻道8日引述一名以色列安全機構的消息人士指出，基於以色列5月份提出的方案達成階段性人質交換和停火協議的可能性現在已「趨近於零」。

以色列第12頻道指出，以色列談判代表目前普遍對達成協議感到悲觀，因為他們直到不久前依然相信以色列可以和調解人達成協議，並將協議轉達給哈瑪斯。然而，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周卻在記者會上，堅持不曾出現在5月停火協議中的條款，要求以軍控制加薩和費城走廊（Philadelphi），葬送了達成停火和人質交換協議的可能。

哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）也在事後強化了自身立場，導致談判陷入僵局。以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）7日接受採訪時表示，費城不是他唯一的「紅線」，他還反對以軍從橫跨加薩走廊中部的扎里姆走廊（Netzarim）撤軍，並拒絕釋放因謀殺被判刑的巴勒斯坦囚犯，與以色列原先的提議形成對立，進一步削弱了停火前景。

以色列一名掌握談判情況的消息人士坦言，按目前的情況來看，停火和釋放人質的協議暫時不太可能實現，就連停火6周、釋放老弱婦孺等人質的第一階段協議都不可能發生。此外，國防機構消息也指出，現在的情勢不僅影響了以色列和哈瑪斯之間的協議，也可能加劇與真主黨的敵對行動。美國調解人也減少樂觀，正敦促卡塔爾與埃及斡旋，尋求突破口。