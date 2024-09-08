哈瑪斯機密文件曝！下令虐待人質施壓以色列　故意拖延戰事換好康

▲辛瓦電腦中的一份文件最近被曝光，揭示哈瑪斯利用拖延戰事、虐待人質，來讓該組織獲得利益。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德媒《畫報》6日發布獨家報導，稱該報取得一份從哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）電腦流出的文件，揭示哈瑪斯在人質談判中的策略。這份文件詳述了哈瑪斯如何透過對人質及其家屬施加心理壓力，來提升其在停火協議中的談判地位，還揭露哈瑪斯不希望戰爭迅速結束，反而試圖拖延戰事來強化其軍事實力。

《畫報》取得的文件顯示，哈瑪斯在停火與人質協議談判中，最先考慮維持哈瑪斯在加薩的軍事武裝力量，其次是消耗以色列軍政機器，以及增加國際社會對以色列施加的壓力。與此同時，哈瑪斯還下令虐待人質、持續對人質家屬造成心理壓力，目的是為了加大以色列國內的輿論壓力，迫使以色列政府在談判中讓步。

這種心理戰策略在哈瑪斯不時發布的人質影片中一覽無遺。他們強迫人質描述自己受到的惡劣待遇、呼籲以色列政府將他們帶回家。文件還表明，哈瑪斯不急於結束戰爭，反而還嘗試拖延戰事，以在談判中獲取更有利的條件。

▲以軍8月31日在加薩地道尋獲6名人質遺體，令以色列國內輿論再起。（圖／翻攝自X）

與此同時，哈瑪斯還設定了幾個目標，如要求以色列釋放100名被判無期徒刑的巴勒斯坦囚犯，並利用國際輿論將談判失敗的責任歸咎於以色列。文件提到，若以色列拒絕美國提出的協議，哈瑪斯就會向媒體宣傳「協議因以色列的固執而失敗」，以避免自身承擔失敗的責任。

該文件還透露了哈馬斯希望透過阿拉伯軍隊的進駐來實現停火，並計劃利用這段時間重建其軍事力量。然而，這份文件並未提及有關加薩平民傷亡的情況，也沒有涉及以色列與加薩邊界爭議的「費城走廊」問題，這點引發了外界的關注。

《畫報》指出，這份文件是由辛瓦今年春天親自批准的。儘管《畫報》無法提供消息來源的細節，但該報表示，文件的內容已獲得2名獨立消息來源的證實，而且《畫報》自加薩戰爭在去年10月7日爆發後，就派遣記者長期駐紮當地，其中還有記者曾與哈瑪斯高層及高階消息人士有聯繫。