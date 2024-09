槍手闖以約邊境！以安全部隊當場擊斃　3平民被波及死亡

▲一名槍手在以色列與約旦接壤處開槍殺死了3名平民,而槍手隨後也被當局擊斃。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列當局指出,一名槍手8日在與約旦接壤的艾倫比橋(Allenby Bridge,又稱侯賽因國王橋)附近發動襲擊,導致3名以色列平民死亡,不過這名槍手隨後已被安全部隊擊斃。

A Jordanian truck driver shot and killed three ISF elements at the Allenby Bridge/ Jordan- Israel borders in Jordan Valley. Thr truck driver was shot dead pic.twitter.com/LzjGRQ3TYc

綜合路透社與阿拉伯衛星電視台報導,以軍描述,這名槍手從約旦駕駛卡車來到艾倫比橋關口,隨後下車朝大橋上的以色列安全部隊開槍,而以軍也開火還擊,將這名槍手擊斃。

3 KILLED IN ATTACK ON WEST BANK-JORDAN CROSSING



Jordanian and Israeli authorities have begun investigating a shooting on the West Bank side of the King Hussein crossing, also known as the Allenby Bridge, after a truck driver from Jordan opened fire on workers at the… pic.twitter.com/xHSryUHMc6