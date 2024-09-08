槍手闖以約邊境！以安全部隊當場擊斃　3平民被波及死亡

▲一名槍手在以色列與約旦接壤處開槍殺死了3名平民，而槍手隨後也被當局擊斃。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
以色列當局指出，一名槍手8日在與約旦接壤的艾倫比橋（Allenby Bridge，又稱侯賽因國王橋）附近發動襲擊，導致3名以色列平民死亡，不過這名槍手隨後已被安全部隊擊斃。
A Jordanian truck driver shot and killed three ISF elements at the Allenby Bridge/ Jordan- Israel borders in Jordan Valley. Thr truck driver was shot dead pic.twitter.com/LzjGRQ3TYc— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) September 8, 2024
綜合路透社與阿拉伯衛星電視台報導，以軍描述，這名槍手從約旦駕駛卡車來到艾倫比橋關口，隨後下車朝大橋上的以色列安全部隊開槍，而以軍也開火還擊，將這名槍手擊斃。
3 KILLED IN ATTACK ON WEST BANK-JORDAN CROSSING— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 8, 2024
Jordanian and Israeli authorities have begun investigating a shooting on the West Bank side of the King Hussein crossing, also known as the Allenby Bridge, after a truck driver from Jordan opened fire on workers at the… pic.twitter.com/xHSryUHMc6
以方聲稱，有3名年約50歲的以色列平民在雙方交火期間遇難，不過當局並未提供更多細節。網上流出的現場畫面可見，目前大橋附近聚集了多輛警車與救護車，而約旦當局也正對這起槍擊案展開調查。
#عاجل | الجيش الإسرائيلي:— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2024
قوات الأمن قتلت المهاجم عند جسر اللنبي
منفذ العملية نزل من الشاحنة عند جسر اللنبي وأطلق النار باتجاه عناصر تأمين المعبر
قوات الأمن تفتش بقية الشاحنات وتحقق مع السائقين عند جسر اللنبي pic.twitter.com/wyge1IKkKY
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