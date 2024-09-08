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槍手闖以約邊境！以安全部隊當場擊斃　3平民被波及死亡

▲▼一名槍手在以色列與約旦接壤的橋旁開槍，殺死3名平民，這名槍手隨後也被當局擊斃。（圖／翻攝自X）

▲一名槍手在以色列與約旦接壤處開槍殺死了3名平民，而槍手隨後也被當局擊斃。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列當局指出，一名槍手8日在與約旦接壤的艾倫比橋（Allenby Bridge，又稱侯賽因國王橋）附近發動襲擊，導致3名以色列平民死亡，不過這名槍手隨後已被安全部隊擊斃。

綜合路透社與阿拉伯衛星電視台報導，以軍描述，這名槍手從約旦駕駛卡車來到艾倫比橋關口，隨後下車朝大橋上的以色列安全部隊開槍，而以軍也開火還擊，將這名槍手擊斃。

以方聲稱，有3名年約50歲的以色列平民在雙方交火期間遇難，不過當局並未提供更多細節。網上流出的現場畫面可見，目前大橋附近聚集了多輛警車與救護車，而約旦當局也正對這起槍擊案展開調查。

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