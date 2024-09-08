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土裔美籍女遭以軍「射穿頭骨」！參加示威慘死　家屬籲美政府調查

▲▼ 具美國和土耳其雙國籍的埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）遭以色列軍方擊斃。（圖／路透）

▲ 埃吉遭以色列軍方擊斃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其裔美籍女子埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）6日在以色列占領的約旦河西岸參加示威，遭以軍開槍擊斃，目擊者稱她被子彈射穿頭骨慘死。美國已要求以色列政府調查此事，但家屬質疑以軍無法公正裁決，呼籲拜登政府獨立調查。

26歲的埃吉擁有美國及土耳其雙重國籍，剛從西雅圖華盛頓大學（The University of Washington）畢業，6日在約旦河西岸貝塔（Beita）參加每周一次抗議以色列擴張定居點的示威，卻遭以色列士兵開槍擊中頭部身亡。

英媒《觀察家報》採訪貝塔居民還原事發經過，6日示威者聚集在山坡上祈禱，這是近幾年來每周五固定舉行的活動，以抗議以色列在巴勒斯坦農民土地上興建的Eyvatar定居點，當天約有20名巴勒斯坦人、包括埃吉在內約10名來自國際運動組織的外國志工及12名當地孩童參加。

43歲居民阿卜杜拉（Mahmud Abdullah）描述，當時有小孩在交界處丟石頭，以色列士兵向他們發射催淚瓦斯，所有人逃跑四散，有人跑進橄欖樹林，接著他們聽見2聲槍響，其中一枚子彈碎片擊中一名示威者腹部，令他受到輕傷，而另一枚子彈擊中埃吉頭部，穿過她的頭骨。

居民稱子彈從山坡上一棟房屋的方向射過來，屋主莫哈里（Ali Mohali）說明，當時約有6名士兵爬上他家屋頂，距離埃吉中彈的位置約有200公尺，莫哈里也確實聽見一聲槍響，但不確定是否有第二聲。

▲▼具美國和土耳其雙重國籍的埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）在約旦河西岸遭以色列軍方擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 埃吉參加抗議以色列占領的示威時遇害。（圖／達志影像／美聯社）

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）此前表示，已經聯絡以色列政府，要求提供更多資訊並著手調查。

以色列國防軍對此則聲稱正調查相關報告，這份報告稱「暴力活動煽動者」向以軍投擲石塊，構成威脅，而以軍因此開槍時殺死一名外國公民。

但埃吉家屬聲明表示，「以色列的調查是不夠的，我們呼籲拜登總統、賀錦麗副總統和布林肯國務卿，下令對非法殺害美國公民的事件進行獨立調查，並確保對肇事者全面追究責任」，聲明還稱事發畫面證明殺害埃吉的子彈「出於以軍之手」。

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