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閨蜜老公突「瘋狂傳訊」！她怕友情決裂急求助　過來人曝：默許的

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲女網友表示，閨蜜的老公經常私訊她，讓她困擾不已。（示意圖／翻攝pakutaso）

圖文／CTWANT

到底是缺乏邊界感的直男，還是想趁機偷吃？一名女網友懊惱求助，自從閨蜜拿了老公的手機傳訊給她後，怎料近1個月以來她竟收到男方傳訊關心「上班累不累」，甚至曖昧說晚安，讓她困擾不已，更不知如何向閨蜜開口此事。貼文曝光後，竟有網友經驗分享，透露其實閨蜜都知道，「他們不是不懂，只是不想懂。」

一名女網友在Dcard以「閨蜜的老公經常私訊我」為題發文，表示她原先跟閨蜜的老公沒有任何交集，但閨蜜偶爾忘記帶手機出門時，便會用老公的手機聯絡她，因此對方才有她的聯絡方式。

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原PO透露，閨蜜近期經常帶著老公跟她一起吃飯，沒想到雙方見面次數變多後，近1個月以來她卻不斷收到閨蜜的老公傳訊「今天上班累不累啊？」「很晚該睡覺囉」、「晚安！」等語，她起初還以為是閨蜜傳來的訊息，求證後才發現對方已經很久沒拿過老公的手機了。

原PO得知後感到相當困擾索性已讀不回，也曾有意無意暗示閨蜜別帶老公出席姐妹聚會，但對方卻仍堅持要老公接送，還表示聊天時可以讓老公幫忙顧小孩，讓她一籌莫展只能向網友求助，「到底要怎麼跟閨蜜講，才不會讓閨蜜傷心，我已經拒絕好幾次她的邀約了，好困擾。」

對此，網友紛紛留言回覆，「如果我是妳我會封鎖那男的，講那些有的沒的越界了吧」、「跟男方用訊息說清楚，他這樣的舉動讓妳困擾且不合適，請他自重之類，然後先截圖下來，也算是一個自保了」、「直接跟她說他老公的行為，並表示以後出遊不要帶她老公，如果對方因為這樣跟我疏離，那就算了」、「最好的方式就是遠離他們夫妻，以免到時候惹一身麻煩。」

不過也有人認為，閨蜜已經默許老公的行徑，「我遇過差不多的情況，妳閨蜜大概跟我朋友一樣是戀愛腦，她們不是不懂，只是不想懂，因為不想跟她們老公分開」、「這麼明顯，閨蜜在裝傻。」

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