鑽ATM漏洞！網紅曝卡銀行BUG「無限取錢」　專家警告：這是犯罪

▲TikTok流傳一則訊息，指大通銀行出現漏洞，存入支票不必等兌現就可到ATM提款。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期美國TikTok上掀起一場「大通（Chase）銀行漏洞」的挑戰熱潮，許多用戶分享自己如何利用這個所謂的漏洞從ATM機獲得「無限免費金錢」。但根據媒體報導指出，這些卡BUG的用戶最終都付出高昂的代價。也有專家表示，這些所謂的漏洞，實際上就是支票詐騙。

根據《紐約郵報》報導指出，近期TikTok上出現大量網紅拍攝影片，鼓勵用戶在大通銀行存入虛假的大額支票，在這些支票在未清算之前，銀行會暫時將部分金額撥入用戶的銀行戶頭中，用戶就可以獲得一筆可用資金。

不少網友在看完影片後，就誤以為可以透過此方法快速致富。但實際上，大通銀行很快發現了這個漏洞，並且完成系統的修復，同時也開始收回這些非法取出的金錢。

報導中也提到，在銀行開始收回金錢後，不少用戶的銀行帳戶也因為餘額不足結果遭到凍結，甚至出現鉅額的欠債。有一名用戶被收回了近4萬美元的費用，而交易備註為「ATM存款錯誤」。

大通銀行發言人表示，存入欺詐性支票並從帳戶中提取資金，均是明顯的詐騙行為，大通銀行同時也對消費者呼籲，對這類「美好到不切實際」的事情應保持警惕。

金融專家吉姆（Jim Wang）表示，雖然這些用戶從銀行提取到金錢，但最終會面臨帳戶被凍結、出現巨大負債等問題。吉姆表示，如果遇到銀行因錯誤而出現大額金錢，第一時間反映應該是告知銀行，畢竟，這些錢並不屬於用戶所有。

布魯姆科技學院（Bloom Institute of Technology）首席執行官奧雷德（Austen Allred）也表示，這其實只是支票詐騙的一種形式，許多人利用手機存款功能將虛假的巨額支票存入帳戶，再趁支票未清算前迅速從ATM提取現金，這樣的行為本質上就是犯罪。

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