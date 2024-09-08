10年男友劈腿自己阿姨！她心碎揭露不倫戀...求解：該攤牌嗎？

▲原PO發現男友跟自己的阿姨在一起了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

網路上故事千奇百種，許多人的遭遇宛如八點檔般灑狗血的劇情！一名女網友透露，自己交往10年的男友，竟劈腿自己的阿姨，回想過去男友常到阿姨家抓老鼠、修冷氣、通馬桶、打蟑螂、倒垃圾等等，而且一去就是幾小時，讓她有跡可循，「我上星期才發現（他們的戀情），但不知道為什麼我很平靜。」

一名女網友在Dcard以「十年男友和我阿姨在一起了，請問你們會祝福嗎？」為題發文，表示自己有個交往10年的男友，他是個工程師宅男平常就在家裡打電動，很少有社交，和同事出去也會帶著女友，這10年來雙方建立很足夠的信任和安全感，而且女方父母早已把男友當成未來女婿，「我也覺得我可能過幾年我們都大一點了，可能就會結婚了吧！」所以她從沒想過男友會劈腿。

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原PO表示，媽媽的妹妹也就是阿姨，40多歲離過婚就住在他們家隔壁，常常會來原PO家，「我從來沒有想過，小三會是從小最疼愛我的阿姨。」原PO透露，上周發現阿姨和男友的戀情，「事情太突然，但不知道為什麼我很平靜，他們都不知道我知道了，這事要我爸媽知道應該會嚇傻吧。」坦言不知道兩人怎麼會在一起，但自己會找時間和男友提分手，好讓他們可以正大光明的在一起，「不是我成全，而是感情無法勉強，這種男人我也不想要。」

原PO坦言阿姨沒有錢，所以兩人在一起不會是「阿姨我不想努力」的原因，只是想詢問網友們是否會攤牌及祝福。

網友們也紛紛給出建議，鼓勵她主動在父母面前攤牌，「攤牌，而且請在妳父母面前攤牌。不需要祝福，他們也不配得到妳的祝福，感情是無法勉強，但也不該被如此對待」、「沒必要祝福啊，不撕破臉就仁至義盡了」、「直接攤牌，並且告訴自己爸媽，阿姨也可以不用往來了。我認為妳本人才是阿姨，在肖想自己姪女的男友」、「你幫他們隱瞞，沒人會感謝你的，就直接攤牌吧」、「是我絕對跟全部親戚攤牌 ，讓他們血流成河。」

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