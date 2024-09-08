　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10年男友劈腿自己阿姨！她心碎揭露不倫戀...求解：該攤牌嗎？

女網友透露男友劈腿自己的阿姨。（示意圖／Pixabay）

▲原PO發現男友跟自己的阿姨在一起了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

網路上故事千奇百種，許多人的遭遇宛如八點檔般灑狗血的劇情！一名女網友透露，自己交往10年的男友，竟劈腿自己的阿姨，回想過去男友常到阿姨家抓老鼠、修冷氣、通馬桶、打蟑螂、倒垃圾等等，而且一去就是幾小時，讓她有跡可循，「我上星期才發現（他們的戀情），但不知道為什麼我很平靜。」

一名女網友在Dcard以「十年男友和我阿姨在一起了，請問你們會祝福嗎？」為題發文，表示自己有個交往10年的男友，他是個工程師宅男平常就在家裡打電動，很少有社交，和同事出去也會帶著女友，這10年來雙方建立很足夠的信任和安全感，而且女方父母早已把男友當成未來女婿，「我也覺得我可能過幾年我們都大一點了，可能就會結婚了吧！」所以她從沒想過男友會劈腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，媽媽的妹妹也就是阿姨，40多歲離過婚就住在他們家隔壁，常常會來原PO家，「我從來沒有想過，小三會是從小最疼愛我的阿姨。」原PO透露，上周發現阿姨和男友的戀情，「事情太突然，但不知道為什麼我很平靜，他們都不知道我知道了，這事要我爸媽知道應該會嚇傻吧。」坦言不知道兩人怎麼會在一起，但自己會找時間和男友提分手，好讓他們可以正大光明的在一起，「不是我成全，而是感情無法勉強，這種男人我也不想要。」

原PO坦言阿姨沒有錢，所以兩人在一起不會是「阿姨我不想努力」的原因，只是想詢問網友們是否會攤牌及祝福。

網友們也紛紛給出建議，鼓勵她主動在父母面前攤牌，「攤牌，而且請在妳父母面前攤牌。不需要祝福，他們也不配得到妳的祝福，感情是無法勉強，但也不該被如此對待」、「沒必要祝福啊，不撕破臉就仁至義盡了」、「直接攤牌，並且告訴自己爸媽，阿姨也可以不用往來了。我認為妳本人才是阿姨，在肖想自己姪女的男友」、「你幫他們隱瞞，沒人會感謝你的，就直接攤牌吧」、「是我絕對跟全部親戚攤牌 ，讓他們血流成河。」

延伸閱讀
別再「騎行李箱」出國！　空姐勸「空箱上秤就超重」：哪間航司能帶？
藏壽司目擊鄰桌暴風式捲走「生山葵柚子醋」　網傻眼：蕭貪台灣人
暗戀20年換水表竟是她簽收　61歲伯跟76歲嬤共結連理

ET快訊
「爆乳短裙妹」排排站！　選妃畫面曝
「天道盟公主」又涉案！　台中男被囚禁凌虐致死
黃國昌：賴清德「黨檢一體」不僅重創柯文哲清譽　司法公信力也受
印度棚架恐怖倒塌！　觀眾「骨牌式墜地」
行人死亡不減反增　新交長陳世凱出招！基層警：政策不是打電動
看火星人「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍　郭書瑤：sorr

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷陣雨游擊「下周2天雨區更廣」　又有新熱帶擾動

10年男友劈腿自己阿姨！她心碎揭露不倫戀...求解：該攤牌嗎？

台北郵局餐廳「雞排便當只要75元」還附湯！網瘋朝聖狂讚：超佛

大雷雨襲4天　專家：降雨延續到入夜

月薪4萬每月慘見底！上班族喊「正常嗎」　全場秒懂：還活著很強

快訊／雨彈來了「1縣市大雨特報」　下到晚間

9月起平交道告警「沒異狀台鐵列車仍要停車等命令」　誤點塞車惹怨

台鐵鳳鳴臨時軌西線今切換　車站11月完工「每日停靠129列車」

北市生理用品補助再擴大　9月起高一女學生也受惠

午後雷雨「中南部最猛」　熱帶擾動醞釀

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

柯文哲被爆收1500萬！館長：台灣正上演「文化大革命」

邰智源突宣布《木曜4》初代6成員退役！　坤達.KID.阿部瑪利亞「事前皆不知情」

午後雷陣雨游擊「下周2天雨區更廣」　又有新熱帶擾動

10年男友劈腿自己阿姨！她心碎揭露不倫戀...求解：該攤牌嗎？

台北郵局餐廳「雞排便當只要75元」還附湯！網瘋朝聖狂讚：超佛

大雷雨襲4天　專家：降雨延續到入夜

月薪4萬每月慘見底！上班族喊「正常嗎」　全場秒懂：還活著很強

快訊／雨彈來了「1縣市大雨特報」　下到晚間

9月起平交道告警「沒異狀台鐵列車仍要停車等命令」　誤點塞車惹怨

台鐵鳳鳴臨時軌西線今切換　車站11月完工「每日停靠129列車」

北市生理用品補助再擴大　9月起高一女學生也受惠

午後雷雨「中南部最猛」　熱帶擾動醞釀

夫颱風夜軍中執勤　軍官妻在家偷吃同袍...公婆+幼兒目擊

去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

今晚集結濟南路聲援柯文哲　邀藍參加？黃國昌：會有非常多各界好友

嘉義鹿草涸魚文化季　重溫傳統農業文化

《NBA 2K25》全球發售！新增球員1100個招牌出手、外加新競技模式

海基會預算爆增7千多萬　李彥秀：民進黨繼續反中也只是浪費錢

汐止大同路廂型車起火！輪胎沒氣硬開釀災　半小時燒成廢鐵

老司機選妃！高雄電信大樓紅到國際　「爆乳短裙妹」排排站

新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

薛仁雅首坦承「我不健康」5年嚴重失眠！　免疫崩壞每天吃24顆藥

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

可能有雙颱！　今雨擴全台

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

快訊／4縣市有感！05：53規模4地震　最大震度3級

快訊／7縣市大雨特報！雨彈狂炸

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

行人死亡不減反增　新交長陳世凱出招！基層警批：政策不是打電動

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

更多熱門

相關新聞

「高雄最大蓄洪池」每戶損失百萬　求援竟遭里長嘲諷

「高雄最大蓄洪池」每戶損失百萬　求援竟遭里長嘲諷

凱米颱風7月底強襲南台灣，被曹公圳和獅龍溪包圍的高雄仁武區灣內里成了最慘受災區，因河道過窄、淤泥堆積導致排水系統癱瘓，滾滾洪水短時間大量湧入，讓灣內里成為高雄「最大蓄洪池」，一度淹至半層樓高，民眾損失慘重，但至今仍未解決賠償及後續重建、治水問題，里民日前已成立自救會，9月7日將與相關單位進行商討。

「出道50年」男星過世！　家屬證實搶救無效亡

「出道50年」男星過世！　家屬證實搶救無效亡

賈永婕化身101銷售員　畫面曝光

賈永婕化身101銷售員　畫面曝光

陸女幫友熬中藥中毒亡！女兒憤而提告

陸女幫友熬中藥中毒亡！女兒憤而提告

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

可能有雙颱！　今雨擴全台

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

「出道50年」男星過世！　家屬證實搶救無效亡

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

快訊／台、日睽違8年爭冠

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找

陸神秘機場之一！乘客沒見過真面目　

更多

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面