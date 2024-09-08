火車站為何叫「月台」？他曝一張「鐵軌交叉照」網秒懂：長知識

▲網友分享指出，設計道路的交叉處時，常常會出現像新月狀的小島，習慣稱它為「月台」。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

不知道網友是否有想過一個問題，為何火車、捷運停靠列車的站台叫做「月台」？月台這用法來源許久且紛亂，不少人都會想要探索背後的真實來源。而近日就有一名網友在FB社團貼出一張照片，給出一個其中一種來源的解釋。

有網友在臉書社團「鐵道文化之旅」發文表示，「為何叫月台，而不叫日台或星台？」該名網友解釋，關於供乘客上下火車的月台，其名稱由來聽過許多種說法，但網友比較喜歡土木工程師朋友的解釋「我們設計道路的交叉處時，常常會出現像新月狀的小島，習慣稱它為月台。」

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而透過網友分享的照片也可以清楚的看到，被兩條軌道包夾的站台，其形狀真的呈現圓弧的月牙型，看起來就真的有點像月亮一般。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「聽說以前的火車都是靠梯子上下而設有梯台方便上下，月有梯的外型故而亦稱月台」、「中國稱站台，台灣稱月台」、「港口有碼頭，大型公司也有碼頭，但旁邊沒水啊」、「我以為是看見月亮的平台」。

而也有網友解釋「古代的說法：看月的高臺=月臺」、「月台其實是借用詞，月台本來指的是唐宋宮殿式建築的台座中，門前那個連接樓梯的石製高台」、「古代殿堂通常處於高台之上，正面高台會向外延伸一些，作為儀式空間，稱為月台。現在的車站如果只有一個岸式月台接在車站後面，其形狀跟古代殿堂前面的月台相似。」

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