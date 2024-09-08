iPhone16上市前4大看點！價格、發售日期預測　推出將成AI分水嶺

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果秋季發表會，也就是外界所熟知「iPhone新機發表會」將在台灣時間10日凌晨1點登場，這次主要圍繞在「Apple Intelligence」、「鏡頭變化」以及新顏色登場上打轉，《ETtoday新聞雲》就整理4大看點，讓大家在上市前一篇讀懂所有爆料細節！

▼蘋果發表會YouTube直播網址。



蘋果直播時間10日凌晨登場 「甩古銅邀請函」以炫彩「It's Glowtime」登場

蘋果秋季發表會將在 台灣時間10日凌晨1點正式登場 ，在發表會開始前各種爆料滿天飛，尤其是針對新色「古銅色」將取代藍色登場，讓粉絲做出「惡搞版邀請函」。但蘋果最終以「It's Glowtime」作為主題，駁斥粉絲的惡搞版本，也讓不少粉絲猜測會有更鮮艷的顏色出現，更加期待今年的發表會。

此外，在今年打算推出三折機的華為，也完全不畏懼蘋果發表會，將在10日下午兩點半舉辦新機發表會。

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▼今年以「It's Glowtime」作為主題，將在10日凌晨發佈新機。（圖／翻攝自蘋果官網）



iPhone 16預測規格、價格、新色、外觀變化一次看

iPhone 16系列預料會推出四種機型，分別為平價版iPhone16、iPhone16 Plus，及旗艦款iPhone16 Pro、iPhone16 Pro Max，根據以往經驗，售價將會比iPhone 15平均貴上2,000元，因此在最便宜的iPhone 16 128G可能將首次突破3萬元大關。

在外觀規格方面， iPhone 16 Pro 系列螢幕將會明顯變大提升至6.3吋和6.9吋，基本款 iPhone 16、iPhone 16 Plus 則是維持6.1吋和6.7吋不變。

在鏡頭方面，iPhone16 Pro、iPhone16 Pro Max將維持「三眼怪」的形式，但iPhone 16 和 iPhone 16 Plus有可能為了支援Apple VR的空間影片拍攝，將更改成「垂直鏡頭」，讓外觀再次大調整。此外，iPhone 16 系列將會加入「Action Button動作按鈕」，取代了靜音實體按鈕，提供更多讓消費者自訂的功能。

最後在顏色方面，綜合近期的各種爆料，除了白色、黑色、原色外，外界都猜測會出現「沙漠鈦金」這款類似咖啡色、沙漠岩石色的新色，將會取代原本的藍色登場。

▼不少部落客、外媒爆料新顏色確定為「沙漠鈦金」。（圖／翻攝自TechBoiler YT頻道）

▼iPhone 16、 iPhone 16 Plus有可能更改成垂直排列的鏡頭（圖／翻攝X「@SonnyDickson」）

Apple Intelligence分水嶺 iPhone 15 Pro以上機種才能體驗「為每個人而生的 AI」

蘋果在今年WWDC後，發表了關於「Apple Intelligence」相關技術，尤其在三星、Google等大廠都已經在新手機上發布AI相關技術下，蘋果這一次在新機iPhone 16的新機發表中又更格外受到矚目。根據之前蘋果的發表會上資料顯示，蘋果AI必須有兩個使用條件，第一為iOS 18以上版本及A17 Pro 和 M 系列處理器（M1、M2、M3及M4）的產品，意即在手機方面目前僅有iPhone 15 Pro（Pro Max）以上的機種可以使用，因此對於許多消費者來說，這次iPhone 16將會是「AI分水嶺」，iPhone 16、iPhone 16 Plus預期搭載A18晶片，採用台積電3奈米製程，如果想要使用相關技術，基本上就必須跟上這一代的新機。

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iPhone 16 上市日期預測



蘋果發表會這次辦在10日凌晨，如果依照去年iPhone15 12日發表會、22日開賣的日程來算，在台灣將會在20日左右正式開賣，但三大電信是否會推出相關活動以及正式上市日期，仍待蘋果官網正式公布。