蘋果WWDC看點整理！Apple intelligence公開、Siri超進化

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple年度盛事WWDC24（ Worldwide Developers Conference），在台灣時間11日凌晨1點登場，承襲全球AI浪潮，Apple在今年終於宣佈AI「 Apple intelligence」相關功能，其中Siri超進化真正變身助理、visionOS2 6月底將在中國、日本上市、與Chatgpt整合免費使用3大看點，吸引超過75萬人線上觀看。

▼Apple在WWDC24 首次宣布打造多年的AI「Apple Intelligence」。



Apple Intelligence

‧本次Apple公佈的AI 全名 Apple intelligence

‧Apple強調，希望替蘋果用戶打造能協助工作、提供個人化的AI工具，但必須同時考慮到隱私問題，將透過Private cloud computing 保護用戶隱私。

‧透過「Apple intelligence」可以用文字敘述來生成圖片、處理個人的日程安排等等。

‧具備 A17 PRO、M1、M2、M3、M4 神經處理引擎晶片的裝置才可以使用 Apple Intelligence。

‧Siri進化了！增加「Apple intelligence」相關應用，將變得更智能，可以閱讀螢幕上的文字，提供更精準的答案；透過語言辨識，能偵測用戶的語句進行調整，還可以透過點擊鎖定螢幕兩次來向 Siri 下指令。

‧AI表情生成包。

‧可以直接透過AI寫信，還能調整語氣、用法等等。

‧語音錄音並生成文字、總結。

‧與OPEN AI整合，免費且不用帳號，用戶可以選擇要使用Siri 或是 ChatGpt 4o ， 陸續也會整合其他AI模組。

‧

macOS Sequoia

‧iPhone 鏡像（iPhone Mirroring）會將畫面鏡像發送到macOS Sequoia。

‧密碼管理App登場。

‧Safari功能更新，增加翻譯、整理等功能。

visionOS2

‧將可以將現有2D照片透過空間運算變成3D

‧使用者將有更好的使用體驗，例如可以用手勢叫出主畫面、連接MAC時可以自由調整螢幕大小，最大至2個4K螢幕，旅行時可以隨時以大螢幕追劇。

‧Canon 推出App，可以直接拍攝 Apple Vision Pro 的空間影片內容。

此外，Apple Vision Pro 6/28將在中國、日本、新加坡上市；7/12則在澳洲、加拿大、德國上市。

▼Apple Vision Pro 6/28將在中國、日本、新加坡上市；7/12則在澳洲、加拿大、德國等上市，目前台灣上市時間仍未定。（圖／Apple YouTube）

更個人化 iOS 18更新

‧在這次iOS 18更新主要集中在個人化設置加強，例如App按鍵變得更多元、可以自由調整位置不會擋到背景桌布。

‧App可以上鎖，在借別人手機、電腦時，不會被其他人看到內容，也可以選擇要分享的聯絡人。

‧提供類似Tap to Cash功能，可以透過觸碰轉帳，但詳細細節待公佈。

‧新增遊戲模式，能鎖定高幀數刷新率、低延遲藍牙音訊。

▼iOS 18更新主要集中在個人化設置加強。（圖／蘋果直播）



Airpods更新

‧在配戴Airpods 時 與Siri能有更多「聰明」的互動，增加手勢支援，例如有電話打來時不用再說出hey Siri,，而是可以透過頭部追蹤，以搖頭、點頭決定是否接起電話。

‧增加「語音隔離」功能，當有人在吵雜的環境中使用 AirPods 時，語音隔離功能可以讓通話另一端的使用者聽得更清楚。

WatchOS 11更新



‧能夠更頻繁的監測心律、體溫等健康方面數據。

‧增加「訓練模式」來追蹤強度如何隨時間影響運動，同時給出「努力指數」，提供使用者是否要加強、降低運動的意見。

‧可以透過「重要指標」來觀看更多詳細健康訊息，會在可能接近生病時提醒注意身體。

iPadOS 18

‧計算機終於加入iPad

‧個人化主螢幕、自訂控制中心和更新的照片應用程式。

‧重新設計了 Apple Pencil 並更新應用，用來配合 iPad 的獨特功能。