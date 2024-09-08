提升AI算力要靠「量子計算機」　陸專家：研製出來至少需10-20年

▲量子計算機可以加強AI算力，被視為下一階段全球科學家研究的重點之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在AI技術井噴的時代，為了提升算力，全球各地都在研發更新的引擎或技術，「量子計算機」的研發也被視為其中一項關鍵的難題待突破。對此，大陸2023年度國家最高科學技術獎獲得者，中科院院士薛其坤在2024年浦江創新論壇上表示，「至少還需要10到20年時間，才能研製出實用的通用量子計算機。」

▲大陸中科院院士薛其坤。（圖／翻攝澎湃新聞）

薛其坤表示，考慮AI的運行需求和可持續發展的要求，資訊處理需要更高的算力、更高的存儲密度以及更低的能耗，「量子計算機提供了一個非常重要的可能。」

薛其坤認為，考慮到量子計算機的原理，其實體如果製造出來必將需要龐大的製冷機，通用超導量子計算機佔地約為1／4個足球場，永遠不能小型化，「永遠不用擔心筆記本電腦（筆電）會被量子計算機代替，就像不用擔心汽車會被飛機代替。」

對於量子計算機的未來發展，薛其坤強調，物理學上至少還有錯誤率、相干時間、製冷機、硬件方案、不確定性等五道難關，「通用量子計算機挑戰的是人類的最高智慧，研發難度高於人類首次登月，是一個國家最強科技實力的象徵之一。它具有強大的算力，但還需要全世界物理學家和計算機專家的共同努力。」