果粉快看！iPhone 16新機懶人包來了　預購日期曝光

▲iPhone 16渲染圖。（圖／推特）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果秋季發表會即將在台灣時間10日凌晨登場，其中蘋果新機iPhone 16將會是一大焦點，ETtoday為您統整了目前外界所預測有關於iPhone 16的所有消息，一起來看看吧！

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus

●效能提升： iPhone 16 將搭載全新 A18 仿生晶片，並配備 8GB RAM，並將引入 Apple Intelligence （蘋果自家AI）功能。

●動作按鈕： iPhone 16 將取消靜音開關，改為可自定義的動作按鈕，類似於去年 iPhone 15 Pro 的設計，也意外著蘋果經典的靜音開關設計將走入歷史。

●拍攝按鈕： iPhone 16 的右側新增了拍攝按鈕，讓你能快速開啟相機應用程式，並支援縮放與對焦操作。

●相機模組縮小： iPhone 16 的相機模組變得更小，鏡頭以垂直排列設計，並且支援錄製空間影片，讓使用 Apple Vision Pro 的用戶能享受沉浸式內容。

●顏色： iPhone 16 預計將推出五款全新顏色：藍色、綠色、粉色、白色與黑色。

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max

●螢幕尺寸增大： iPhone 16 Pro 將配備 6.3 吋螢幕（比前代的 6.1 吋更大），而 iPhone 16 Pro Max 的螢幕則會從 6.7 吋增至 6.9 吋。

●拍攝按鈕： iPhone 16 Pro 系列同樣新增了拍攝按鈕，讓你快速開啟相機、進行縮放與對焦拍攝。

●超廣角相機升級： iPhone 16 Pro 的超廣角相機將大幅升級至 4千8百萬像素（現有鏡頭為 1千2百萬像素）。

●影片錄製升級：據9to5mac報導， iPhone 16 Pro 將支援以 4K 解析度、120fps 錄製影片，這是 iPhone 15 所不具備的（目前僅支援 4K 60fps）。

●5倍光學變焦鏡頭： iPhone 16 Pro 也將引入 5 倍光學變焦的望遠鏡頭，與 iPhone 15 Pro Max 上的設計相同。

●規格改進：iPhone 16 Pro 系列將搭載新款 A18 Pro 晶片、更大的電池、提升的散熱設計以及 Wi-Fi 7 支援。

●新顏色：全新的白色鈦金屬、黑色鈦金屬、自然色鈦金屬與金色鈦金屬

最後，依照過往的經驗推測，如果蘋果秋季發表會如預期舉行， iPhone 16 Pro 預購將在台灣時間 9月13日開始預購，發售日預計為9月20日。