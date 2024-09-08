民眾黨感謝藍營「正義之士」　綠委分析：企圖營造朝野對抗掩護柯文哲

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨質疑司法不公，8日晚間召集支持者於立法院前的濟南路抗議。民眾黨今舉行記者會，點名很多國民黨的人為了社會公平正義幫忙發聲，也預告會有神秘嘉賓，引來關注。民進黨立委王定宇則說，民眾黨企圖營造朝野對抗、惡鬥，掩護柯文哲涉及貪瀆、圖利，這種動機昭然若揭。

民眾黨緊急應變小組8日上午記者會。召集人黃國昌被問到會不會邀請國民黨今日晚會，僅稱今晚有非常多各界好友都會參與，身份不只限於民眾黨黨公職，相信今晚會看到各界好友，不僅聲援柯文哲捍衛自己清白，也會支持民眾黨要求恢復台灣司法正義、公平正義的呼聲。

張啟楷則說，謝謝很多國民黨的人為了社會公平正義幫忙發聲，包括立委羅智強、謝龍介、徐巧芯、王鴻薇等，有太多國民黨立委跟黨公職都講話，也謝謝國民黨主席朱立倫認為程序跟司法要正義。

王定宇指出，民眾黨開記者會聲援涉弊的柯文哲，張啟楷點名多位藍營人士聲援，但當初檢舉的像國民黨台北市議員鍾小平等人，因為他們，地檢署指揮相關單位調查，這是正常程序，這跟政黨競爭有什麼關係？

王定宇認為，民眾黨企圖營造朝野對抗、惡鬥，掩護柯文哲涉及貪瀆、圖利，這也預告了未來立法院藍白合將用朝野對抗杯葛，這不是人民之福，且張啟楷點名這麼多，好像媒體都報導有事不會出席活動聲援，但呈現出來就是民眾黨想要拉攏藍營，只是國民黨似乎不願意一起挺貪腐，講講還可以，出面站台好像就還好。

王定宇也提醒，用社會對抗方式來處理司法問題不足取，法律問題要用法律解決，用政治對抗的方式去面對，恐怕會適得其反，不僅沒效果還會引起民眾反感。