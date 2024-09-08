四海幫海岳堂球棒隊砸酒店　22人全到案！北市警連7天掃黑

▲為反制黑幫公然砸店，大安警方展開7天掃黑專案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

北市大安區忠孝東路高檔酒店威斯汀會所8月28日遭四海幫海岳堂出動22名黑衣人持甩棍球棒砸店，轄區大安警方事後陸續傳喚涉案黑幫小弟到案，警詢後依涉犯妨害秩序、毀損、組織犯罪等罪嫌將涉案人函送法辦。警方為強力壓制黑幫氣焰，立刻規劃連續7天「靖城掃黑專案」，由大安分局長黃水願帶隊對轄內各大酒店進行擴大臨檢，專案期間加強掃蕩各類型犯罪。





大安警方表示，為有效打擊黑幫囂張氣焰，分局長連續7天帶隊臨檢轄內各酒店、幫派活動場所，專案期間統計：查獲通緝犯17人、毒品案件11人、詐欺車手7人、失蹤人口1人、其他各類刑案43人，作為對黑幫公然組隊砸店的系統性壓制。

大安警方掃黑過程中，意外查獲位於新北新莊地區、黃姓男子經營的詐欺機房，當場查扣新台幣27萬元贓款、及疑似詐騙所得購買賓士汽車1輛、點鈔機等物品。警方查出，有詐騙車手發現是從事詐騙工作，不願配合，遭到另名詐團張嫌持槍脅迫提款，警方根據被害車手供詞，溯源查獲改造手槍1把、子彈7顆。

警方強調，不容任何黑幫挑釁公權，對於暴力案件必定會強勢執法，從嚴查辦，保障民眾生命財產安全。







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