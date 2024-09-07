警察KTV臨檢！男抱酒醉少女躲廁所…凍未條硬上　重判5年8月

▲南投蕭姓男子2度性侵未成年少女，導致少女想不開意圖輕生。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／南投報導

南投蕭姓男子和未成年少女小美(化名)等友人到KTV唱歌，唱到凌晨時遇警察臨檢，蕭男抱著酒醉的小美到KTV三樓包廂廁所躲避時，竟不顧警察就在附近，竟趁機硬上小美，隨後又將小美帶回住處再次性侵。蕭男被告上法院後坦承犯行，南投地院審理，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併判處5年8月徒刑。可上訴。

判決指出，蕭男於去年6月6日凌晨4時30分許，和少女小美、小美的女同學等人到KTV唱歌，剛好遇到警察臨檢，因小美未成年又已酒醉，蕭男急忙將她抱到該KTV三樓包廂的廁所躲避，期間見小美無力反抗，不顧她表達拒絕，強行性侵得逞，隨後蕭男將小美帶回自己的租屋處，同日12時又不顧她反抗，再度對她性侵得逞。

小美無法承受遭到蕭男性侵而輕生，輕生前傳送語音訊息向女同學告別，女同學緊急通知小美的媽媽，媽媽立即找到小美，將她送醫治療並報警，才未釀成憾事，全案也因此曝光。

蕭男在審理時坦承犯行，法官認為兩人本為朋友關係，蕭男卻為滿足一己情慾，對未成年的小美強行性交，對她的心靈健康造成傷害，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併處5年8月徒刑。可上訴。

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